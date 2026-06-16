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Francia Il G7 fa pressione sulla Russia. Trump: «Incontro in zona neutra», ma Mosca risponde: «Putin non si muove»

SDA

16.6.2026 - 20:57

Il leader del G7 posano per una fotografia a Evian-les-Bains, in Francia.
Il leader del G7 posano per una fotografia a Evian-les-Bains, in Francia.
KEYSTONE

«La Russia deve fare un accordo», parola del presidente statunitense Donald Trump. Il tanto atteso bilaterale a margine del vertice del G7 fra Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, tante volte evocato, c'è stato ed ha avuto – per ora – il risultato di convincere l'inquilino della Casa Bianca a intensificare le pressioni sul capo del Cremlino Vladimir Putin.

Keystone-SDA

16.06.2026, 20:57

«Farò tutto ciò che è in mio potere», ha affermato, assicurando di voler dare seguito alla promessa che una volta incassato l'accordo con l'Iran il suo impegno sarà rivolto a porre fine anche «all'altra guerra».

Zelensky è arrivato a Évian-les-Bains, sulla riva francese del Lemano, nel ruolo di uomo del giorno, con tutti i riflettori puntati su di lui: dopo essere stato ricevuto dal capo dello Stato francese Emmanuel Macron con tanto di passeggiata tête-à-tête nei boschi che circondano il luogo del vertice, è seguito il bilaterale con Trump al riparo da telecamere indiscrete.

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Kiev ha l'appoggio del G7

Alla fine il leader ucraino incassa l'impegno dei leader delle sette maggiori economie liberali al mondo a non affievolire il sostegno a Kiev e a lavorare per nuove misure restrittive che accentuino la pressione su Mosca.

Lo stesso Trump ha dichiarato che «presto potrebbero essere reintrodotte sanzioni sul petrolio russo», quelle che erano state temporaneamente revocate per far fronte alla crisi energetica provocata dal blocco dello Stretto di Hormuz.

Vertice con Putin in campo neutro?

Al centro dei colloqui col leader ucraino – il giorno dopo il durissimo attacco russo su Kiev che ha colpito la Cattedrale della Dormizione, simbolo di un intero paese – anche la possibilità di aprire un negoziato diretto con Putin, l'ipotesi di un vertice in campo neutro, magari negli Stati Uniti.

Mosca: «Con Putin si discute a Mosca»

Ma la risposta secca del Cremlino è giunta proprio mentre Zelensky metteva piede a Évian: «Se lui vuole parlare in modo responsabile e serio, allora venga ad incontrare Putin a Mosca», ha affondato Dmitry Peskov, portavoce dello «zar».

Ma il presidente ucraino non molla e, pur ammettendo che il dialogo è «molto difficile», ha rilanciato l'ipotesi di un summit in campo neutro: «Si potrebbe fare in Svizzera, in Turchia, in un paese del Medio Oriente».

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La speranza è che Trump faccia propria questa richiesta e la inoltri a Putin, quando a Mosca approderanno i suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. Ancora una data non c'è, ma il loro arrivo – prima o poi – è stato confermato dal Cremlino.

Sostegno energetico e di difesa aerea all'Ucraina

Intanto dalla sessione dei leader del G7 dedicata al dossier ucraino arrivano buone notizie per Kiev. Fonti italiane hanno riferito di impegno condiviso a «rafforzare il sostegno energetico e in materia di difesa aerea». E fonti diplomatiche francesi hanno confermato questa compattezza dei sette.

Trump: «Ho risolto 8 guerre, ma questi due leader sono incompatibili»

Mentre Trump prima di lasciare Évian potrebbe incontrare per una seconda volta Zelensky: «Ho parlato adesso con il presidente ucraino e domenica ho parlato anche con il presidente Putin. Diciamo sempre le stesse cose: loro stanno continuando a combattere, stanno continuando a perdere i loro soldati, così tanti soldati, non succedeva una cosa del genere dalla Seconda Guerra mondiale. Ho risolto otto guerre, pensavo che questa fosse la più semplice da risolvere, ma in realtà purtroppo i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi», ha ribadito Trump.

Il video virale. Mano nella mano con Brigitte Macron: Trump fa già scalpore al G7

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«I leader del G7 – la sintesi di Zelensky – concordano sul fatto che la Russia non stia vincendo». Anzi, Mosca «lamenta molte vittime, e deve raggiungere un accordo il più rapidamente possibile», un concetto che «un numero crescente di russi ha cominciato adesso a capire. Meglio tardi che mai».

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