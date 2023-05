La procura chiede il rinvio a giudizio di Sarkozy e di altri 12

La decisione definitiva sul rinvio a giudizio dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy spetta ora ai due giudici istruttori competenti sul dossier tentacolare, aperto nel 2013. Keystone

La procura nazionale finanziaria francese ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy e per altre 12 persone nel caso dei sospetti finanziamenti libici della campagna presidenziale del 2007 che portò Sarkozy all'Eliseo.

Secondo quanto si apprende da fonti giudiziarie, la procura ha chiesto che l'ex capo dello Stato, che nega le accuse, sia giudicato per corruzione passiva, associazione per delinquere, finanziamento illegale di campagna elettorale e uso illegale di fondi pubblici libici.

In particolare, il reato di associazione per delinquere ipotizzerebbe che Sarkozy abbia coscientemente lasciato che i propri collaboratori, i suoi sostenitori e alcuni intermediari «agissero al fine di ottenere o tentare di ottenere» dal regime di Muammar Gheddafi «appoggi finanziari in vista del finanziamento della sua campagna elettorale del 2007».

La decisione definitiva sul rinvio a giudizio spetta ora ai due giudici istruttori competenti sul dossier tentacolare, aperto nel 2013.

Fra le altre 12 persone figurano l'ex braccio destro di Sarkozy, Claude Guéant, il tesoriere della campagna presidenziale Eric Woerth e l'uomo di fiducia, nonché ex ministro di Sarkozy, Brice Hortefeux.

SDA