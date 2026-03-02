Il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot (al centro). Keystone

La Francia è «pronta a partecipare» alla difesa dei paesi del Golfo, secondo quanto annunciato questa mattina in una conferenza stampa a Parigi dal ministro degli esteri, Jean-Noel Barrot.

Keystone-SDA SDA

Il ministro ha annunciato il «sostegno intero e la piena solidarietà» di Parigi ai paesi «amici che sono stati bersaglio deliberato dei missili e dei droni delle Guardie della Rivoluzione e sono stati coinvolti in una guerra che non avevano scelto».

Ha citato Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Iraq, Bahrein, Oman, Kuwait e Giordania.