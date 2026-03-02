  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Escalation in Medio Oriente Parigi «pronta a partecipare» alla difesa dei paesi del Golfo

SDA

2.3.2026 - 10:08

Il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot (al centro).
Il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot (al centro).
Keystone

La Francia è «pronta a partecipare» alla difesa dei paesi del Golfo, secondo quanto annunciato questa mattina in una conferenza stampa a Parigi dal ministro degli esteri, Jean-Noel Barrot.

Keystone-SDA

02.03.2026, 10:08

02.03.2026, 10:10

Il ministro ha annunciato il «sostegno intero e la piena solidarietà» di Parigi ai paesi «amici che sono stati bersaglio deliberato dei missili e dei droni delle Guardie della Rivoluzione e sono stati coinvolti in una guerra che non avevano scelto».

Ha citato Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Iraq, Bahrein, Oman, Kuwait e Giordania.

I più letti

Ecco tutte le leggi che entrano in vigore in Svizzera in marzo
Stefano De Martino con Fabrizio Ferraguzzo? Scoppia il caso: il Festival divide già ora
Diversi jet da combattimento USA abbattuti in Kuwait, ecco il video
Sal Da Vinci vince Sanremo 2026. Le pagelle finali: Conti e Pausini in scioltezza. Bocelli fa tremare l'Ariston. Risate a gogò con Frassica
Auto in fuga dalla Polizia travolge un'altra vettura, uccidendo un'intera famiglia

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Hezbollah, ucciso a Beirut il capo dell'intelligence - Oltre 4'000 svizzeri bloccati in Medio Oriente

Ticker Medio OrienteHezbollah, ucciso a Beirut il capo dell'intelligence - Oltre 4'000 svizzeri bloccati in Medio Oriente

Aspre critiche a Trump. I media russi sull'escalation in Medio Oriente: «Precursore della Terza guerra mondiale»

Aspre critiche a TrumpI media russi sull'escalation in Medio Oriente: «Precursore della Terza guerra mondiale»

Attacco USA all'Iran. Oltre 4'000 svizzeri bloccati in Medio Oriente

Attacco USA all'IranOltre 4'000 svizzeri bloccati in Medio Oriente