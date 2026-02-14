  1. Clienti privati
Politica In Francia un ragazzo di destra ucciso di botte da un gruppo che proteggeva una conferenza di La France Insoumise

SDA

14.2.2026 - 22:36

Uno studente di 23 anni è morto sabato in Francia dopo essere stato violentemente aggredito venerdì a margine di una conferenza dell'eurodeputata de La France Insoumise, Rima Hassan, a Sciences Po. Era stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

Rima Hassan a Ginevra il 19 ottobre 2025 a Ginevra.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.02.2026, 22:36

14.02.2026, 22:38

Lo ha annunciato la locale procura, che ha trasformato le imputazioni da lesioni aggravate a lesioni mortali aggravate.

Il ragazzo faceva parte di una sorta di «servizio d'ordine» che proteggeva un gruppo di manifestanti femministe del collettivo di estrema destra «Némésis», arrivate per protestare contro la conferenza.

Sarebbe stato accerchiato da un gruppo della galassia cosiddetta «antifa», che proteggeva il comizio della esponente di LFI e picchiato violentemente con pugni e calci alla testa.

Emmanuel Macron ha lanciato un appello a condannare «gli autori di questa ignominia», invitando però «alla calma, alla prudenza, al rispetto».

«Nella Repubblica – ha aggiunto il presidente su X – nessuna causa, nessuna ideologia, giustificheranno mai che si uccida. Perseguire, portare davanti alla giustizia e condannare gli autori di questa ignominia è indispensabile. Per l'odio che uccide non c'è posto da noi».

In nottata, quando già le condizioni del ragazzo erano disperate, sedi e sezioni de La France Insoumise sono state assalite e degradate in diverse città.

Il leader del partito, Jean-Luc Mélenchon, ha accusato l'ex ministro dell'Interno, il Républicains Bruno Retailleau, e Marine Le Pen di aver «coperto» gli aggressori e ripetuto «accuse senza fondamento contro gli Insoumis».

Il figlio adottivo di Marine Le Pen. Ecco la nuova pop star dell'estrema destra francese che potrebbe succedere a Macron

Il figlio adottivo di Marine Le PenEcco la nuova pop star dell'estrema destra francese che potrebbe succedere a Macron

