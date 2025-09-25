  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giustizia Condannato a 5 anni di carcere l'ex presidente francese Sarkozy

SDA

25.9.2025 - 13:36

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy.
L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy.
KEYSTONE

L'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy è stato condannato oggi a 5 anni di carcere per associazione per delinquere nell'ambito della vicenda del finanziamento libico della sua campagna elettorale.

Keystone-SDA

25.09.2025, 13:36

La presidente del tribunale ha emesso anche «un ordine di carcerazione», una prima assoluta per un ex presidente della Repubblica.

Non è stato arrestato in aula perché l'ordine è differito «di alcuni giorni», fino al momento in cui Sarkozy sarà convocato dalla Procura finanziaria, che gli notificherà l'ordine di carcerazione.

La presidente del tribunale ha pronunciato anche la condanna ad una multa di 100'000 euro ed ha qualificato i reati commessi da Sarkozy «di particolare gravità».

Secondo gli esperti giudiziari, l'ex presidente è destinato ad entrare in carcere, probabilmente quello della «Santé», a Parigi. Per lui, è previsto il «braccio dei vulnerabili», la zona della prigione dove vanno per lo più i vip condannati, soprattutto i politici.

Nel caso delle intercettazioni, Sarkozy è stato condannato – definitivamente, in Cassazione – lo scorso dicembre a 3 anni di carcere, di cui uno senza condizionale. In considerazione dei 70 anni di età, a Sarkozy era stato concesso il beneficio del braccialetto elettronico.

Giustizia. L'ex presidente francese Sarkozy è colpevole di associazione a delinquere

GiustiziaL'ex presidente francese Sarkozy è colpevole di associazione a delinquere

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»
Modifica alla legge sull'AVS: «Gli anziani hanno goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»

Altre notizie

Stati Uniti. Rischio shutdown, Trump minaccia licenziamenti di massa

Stati UnitiRischio shutdown, Trump minaccia licenziamenti di massa

Il riassunto della giornata. Abu Mazen all'Onu: «Pronti a governare e a lavorare con gli Usa», intanto Trump incontra Erdogan

Il riassunto della giornataAbu Mazen all'Onu: «Pronti a governare e a lavorare con gli Usa», intanto Trump incontra Erdogan

Una sentenza storica. Sarkozy finisce in carcere per lo scandalo sui fondi libici, lui non ci sta: «Hanno voluto umiliare me, ma hanno umiliato la Francia»

Una sentenza storicaSarkozy finisce in carcere per lo scandalo sui fondi libici, lui non ci sta: «Hanno voluto umiliare me, ma hanno umiliato la Francia»