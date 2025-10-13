  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Francia L'ex presidente francese Sarkozy sarà incarcerato il 21 ottobre

SDA

13.10.2025 - 19:34

Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy
KEYSTONE

A due settimane circa dalla sua condanna a cinque anni di carcere per «associazione a delinquere», a Nicolas Sarkozy è stata comunicata la data della sua incarcerazione, il prossimo 21 ottobre, nella prigione della Santé a Parigi. A darne notizia è Bfmtv che cita fonti vicine al caso.

Keystone-SDA

13.10.2025, 19:34

Francia. Sarkozy in cella alla Santé, niente privilegi ma i suoi fedelissimi sono in rivolta

FranciaSarkozy in cella alla Santé, niente privilegi ma i suoi fedelissimi sono in rivolta

Il 25 settembre, il tribunale penale di Parigi ha dichiarato l'ex capo di Stato colpevole di «associazione a delinquere» per aver permesso ai suoi più stretti collaboratori di contattare la Libia di Muammar Gheddafi al fine di ottenere finanziamenti illegali per la sua campagna presidenziale del 2007.

Sebbene abbia presentato ricorso contro la sentenza, Nicolas Sarkozy sarà incarcerato a causa del mandato di arresto con effetto differito e con esecuzione provvisoria emesso nei suoi confronti.

Il video su Instagram. Carla Bruni dedica «Let it be» al marito Sarkozy, condannato a 5 anni di carcere

Il video su InstagramCarla Bruni dedica «Let it be» al marito Sarkozy, condannato a 5 anni di carcere

I più letti

Tornano a casa gli ostaggi israeliani, anche i gemelli Berman e il ragazzo pelle-ossa
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
Codice d'emergenza per il volo Pisa-Glasgow, «ha carburante solo per sei minuti»
Momenti di gloria per Trump, il «miglior amico di Israele»: «Ho chiuso la guerra»

Altre notizie

Medio Oriente. Al via la fase 2 per Gaza e  spunta un ruolo per Hamas

Medio OrienteAl via la fase 2 per Gaza e  spunta un ruolo per Hamas

Medio Oriente. Momenti di gloria per Trump, il «miglior amico di Israele»: «Ho chiuso la guerra»

Medio OrienteMomenti di gloria per Trump, il «miglior amico di Israele»: «Ho chiuso la guerra»

Norvegia. Il Venezuela chiude la sua ambasciata a Oslo

NorvegiaIl Venezuela chiude la sua ambasciata a Oslo

Medio Oriente. Ostaggi liberi dopo 738 giorni, Trump paragonato a Ciro Il Grande: «È un'alba storica»

Medio OrienteOstaggi liberi dopo 738 giorni, Trump paragonato a Ciro Il Grande: «È un'alba storica»