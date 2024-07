«Grottesco»: a quattro giorni dal secondo turno delle elezioni politiche anticipate, Marine Le Pen attacca il cosiddetto Fronte repubblicano, l'accordo riesumato al fotofinish da macroniani, gauche e destra moderata per scongiurare l'ipotesi che il Rassemblement National possa arrivare al potere nella seconda economia dell'Unione europea.

Marine Le Pen in una foto del maggio del 2024.

Una strategia, quella delle desistenze anti-estrema destra, che sembra però rivelarsi molto efficace.

L'ultimo sondaggio Harris vede il Rn allontanarsi dalla maggioranza assoluta, e di molto: il partito di Le Pen e del candidato premier Jordan Bardella dovrebbe ottenere al ballottaggio di domenica fra 190 e 220 seggi, lontanissimo dai 289 necessari.

Mentre le altre due coalizioni che si sono accordate per lo sbarramento repubblicano traggono vantaggio dalla situazione: il Nuovo Fronte Popolare della gauche otterrebbe fra 159 e 183 seggi; mentre Ensemble, l'arco dei partiti macronisti, conquisterebbe 110-135 deputati, una sconfitta comunque pesante, con una diminuzione di quasi la metà dei seggi.

Ai Républicains andrebbero fra i 30 e i 50 scranni, un buon risultato considerata la scissione di Eric Ciotti, passato ad appoggiare il Rn.

Si sfila la vittoria già quasi certa?

«La classe politica dà di sé stessa un'immagine sempre più grottesca», ha tuonato in un messaggio pubblicato su X Marine Le Pen, evidentemente furiosa per il fatto che l'arco repubblicano possa sfilargli una vittoria che sentiva già in tasca.

Nel rush finale, il paesaggio politico transalpino appare comunque più che mai imprevedibile: una volta superato lo scoglio di chi ha desistito – sono stati ben 218 i candidati di diverso colore politico che hanno accettato di ritirarsi dalle triangolari in funzione anti-Le Pen – resta il rompicapo di una coalizione anti-Rn pressoché introvabile, in un Paese per giunta poco incline alla cultura del compromesso.

Da Macron un chiaro no a Mélenchon, ma ...

«Non governeremo con La France Insoumise, una desistenza non significa una coalizione», ha avvertito durante l'ultimo consiglio dei ministri di questo governo Emmanuel Macron, tornando a tracciare la sua linea rossa rispetto ad un esecutivo con il partito di Mélenchon, l'ala più radicale del Nouveau Front Populaire, considerata dai macroniani pericolosa almeno quanto il Rn.

Sulla stessa linea il premier Gabriel Attal – responsabile della campagna della maggioranza uscente -, sempre più orientato verso una soluzione da trovare «in Parlamento»: «Né la France Insoumise, né il Nuovo Fronte Popolare né i nostri candidati – ha detto il primo ministro – sono in grado di formare una maggioranza assoluta.»

«Al termine del ballottaggio, o ci sarà un governo di estrema destra o il potere passerà al Parlamento. Io mi batto per questo secondo scenario».

Una sorta di governo di unione nazionale, insomma, sul quale resta però il dilemma Mélenchon. Del resto è stato lo stesso leader Insoumis a dire che «solo due progetti sono sul tavolo, il Rassemblement National oppure il Nuovo Fronte Popolare», mettendo all'angolo i macroniani.

Bardella minimizza sui suoi candidati «imbarazzanti», tra filo nazisti, razzisti, antisemiti e sequestratori già condannati

Intervistato da Le Figaro, da parte sua Bardella ha denunciato alleanze anti-Rn destinate a «paralizzare il Paese» alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi, dicendosi «pronto alla mano tesa» per ampliare la sua maggioranza.

Oggi il ventottenne ha tentato di minimizzare l'impatto delle rivelazioni su alcuni candidati impresentabili, tra filo nazi, razzisti e antisemiti, ma anche un settantenne condannato nel 1995 per una presa d'ostaggi a mano armata.

«Quando ci sono delle pecore nere, non tentenno», ha assicurato il politico di origini italiane, evocando il ritiro delle candidature più imbarazzanti per il suo partito.

«Bisogna fare cose che nessuno ha mai fatto prima»

Se riusciranno a fermare l'avanzata lepenista, macroniani, gauche e alcuni eletti repubblicani potrebbero avere il difficile compito di formare un governo tecnico, basato su una grande coalizione.

Concetti familiari in grandi Paesi europei come l'Italia o la Germania ma pressoché sconosciuti nella Quinta Repubblica francese, tradizionalmente poco incline alle larghe intese.

La leader ecologista, Marine Tondelier, tra le figure in crescita di questi giorni e membro del Nouveau Front Populaire, ha riassunto la situazione in una formula: «Bisogna fare cose che nessuno ha mai fatto prima».

Mentre l'ex premier Edouard Philippe, tra le personalità di riferimento del centrodestra moderato, si è spinto fino ad annunciare che voterà per un candidato comunista, di cui rispetta «l'impegno democratico», pur di fermare l'estrema destra lepenista.

