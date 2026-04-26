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Francia Parigi ha soccorso 119 migranti che volevano raggiungere il Regno Unito

SDA

26.4.2026 - 21:06

Gran Bretagna e Francia hanno firmato un accordo per impedire ai migranti senza documenti di intraprendere il rischioso viaggio attraverso il Canale della Manica. (Immagine d'archivio).
Gran Bretagna e Francia hanno firmato un accordo per impedire ai migranti senza documenti di intraprendere il rischioso viaggio attraverso il Canale della Manica. (Immagine d'archivio).
Keystone

I servizi di soccorso costiero francesi hanno salvato più di cento migranti nella Manica mentre tentavano la traversata verso l'Inghilterra durante il fine settimana, e una persona è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Lo hanno dichiarato oggi le autorità.

Keystone-SDA

26.04.2026, 21:06

26.04.2026, 21:16

In una serie di operazioni effettuate ieri, le squadre di soccorso sulla costa settentrionale della Francia hanno salvato 119 persone che tentavano la traversata, ha affermato Premar, il servizio marittimo francese per la regione. In un salvataggio, un migrante che aveva perso conoscenza è stato trasportato in elicottero per essere curato in un ospedale di Boulogne, sulla costa settentrionale.

Giovedì, Gran Bretagna e Francia hanno firmato un nuovo accordo triennale per impedire ai migranti senza documenti di intraprendere il rischioso viaggio attraverso il Canale della Manica su piccole imbarcazioni, con Londra che ha aumentato i suoi contributi per aiutare a finanziare le operazioni francesi.

Nel 2025, almeno 29 migranti hanno tentato la traversata dalla costa settentrionale della Francia alla costa meridionale dell'Inghilterra, secondo un conteggio dell'Afp basato su fonti ufficiali francesi e britanniche. Finora quest'anno, sei persone sono morte nel tentativo di attraversare il canale.

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