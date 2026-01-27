  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La Camera approva la legge In Francia verso il divieto d'accesso ai social media ai minori di 15 anni

SDA

27.1.2026 - 07:05

Se sarà adottato anche dal Senato, la Francia sarebbe il prmo Paese europeo a imporre un simile limite d'età per l'accesso ai social
Se sarà adottato anche dal Senato, la Francia sarebbe il prmo Paese europeo a imporre un simile limite d'età per l'accesso ai social
Keystone

L'Assemblea nazionale, la camera bassa del Parlamento francese, ha approvato nelle prime ore di oggi un disegno di legge (ddl) che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute.

Keystone-SDA

27.01.2026, 07:05

27.01.2026, 07:48

Sostenuto dal governo francese e approvato dall'Assemblea nazionale con 130 voti a favore e 21 contrari, il ddl passerà ora all'esame del Senato.

Se adottato definitivamente, la Francia sarebbe il primo Paese europeo a imporre un simile limite di età per l'accesso ai social. Questa misura è una priorità per il presidente Emmanuel Macron, che ha definito il voto di stanotte come un «passo importante».

In precedenza, l'Assemblea nazionale francese aveva approvato l'articolo principale di una proposta di legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni, una misura volta a proteggere la salute degli adolescenti.

I deputati avevano dato il via libera a un emendamento identico presentato dal governo e dalla relatrice Renaissance, Laure Miller, che riscrive il primo articolo. Il testo prevede che «l'accesso a un servizio di social network online fornito da una piattaforma online deve essere vietato ai minori di quindici anni». L'articolo è stato votato con 116 voti a favore e 23 contrari.

più letti

Comica svizzero tedesca spende 175 franchi alla Coop... ma viene bandita per 2 anni
È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?
Caso Signorini-Corona, il Tribunale ordina di togliere i contenuti: «Io non mi fermo»
Ecco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che si sporca le mani per Trump

Altre notizie

«Pioniera» europea. Primo «sì» in Francia per vietare i social network agli under 15

«Pioniera» europeaPrimo «sì» in Francia per vietare i social network agli under 15

Dovrebbe lasciare Minneapolis. Ecco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che si sporca le mani per Trump

Dovrebbe lasciare MinneapolisEcco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che si sporca le mani per Trump

Caos in Minnesota. Melania Trump chiede unità: «Se manifestate fatelo pacificamente»

Caos in MinnesotaMelania Trump chiede unità: «Se manifestate fatelo pacificamente»