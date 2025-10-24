  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Governo fragile Ultimatum dei socialisti francesi: «Se manovra di Lecornu non cambia, è finita»

SDA

24.10.2025 - 14:01

Il segretario del Partito socialista francese Olivier Faure. (Immagine d'archivio del 10 ottobre)
Il segretario del Partito socialista francese Olivier Faure. (Immagine d'archivio del 10 ottobre)
Keystone

Il segretario del Partito socialista francese, Olivier Faure, che non ha votato la sfiducia al governo di Sébastien Lecornu consentendone l'insediamento, ha lanciato oggi un ultimatum.

Keystone-SDA

24.10.2025, 14:01

24.10.2025, 14:24

«Se non ci sono cambiamenti entro lunedì» sulla manovra, in particolare sulla tassazione eccezionale dei «super ricchi», il PS voterà la sfiducia.

«Se non ci saranno evoluzioni entro lunedì, sarà finita», ha spiegato Faure all'emittente televisiva privata francese BFM TV. «Per ora – ha aggiunto – siamo molto lontani dal risultato, c'è una discussione che sarà difficile e noi condurremo con forza, faremo in modo di farci ascoltare».

La manovra finanziaria 2026 sbarca oggi all'Assemblée nationale, il ramo più importante del sistema bicamerale dell'Esagono. «Bisogna colpire i super ricchi e le grandi eredità», ha aggiunto Faure.

I più letti

Arriva la neve: ecco i passi alpini che sono stati chiusi
Platini in Italia: «Giustizia sportiva? No, il TAS è la mafia svizzera»
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti

Altre notizie

Medio Oriente. Fazioni palestinesi concordano comitato tecnocrati a Gaza

Medio OrienteFazioni palestinesi concordano comitato tecnocrati a Gaza

Costa di Bodrum. Naufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti

Costa di BodrumNaufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti

Guerra in Ucraina. L'inviato russo Dmitriev è negli Usa per dei colloqui

Guerra in UcrainaL'inviato russo Dmitriev è negli Usa per dei colloqui