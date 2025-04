Il ministro francese della giustizia, Gerald Darmanin Keystone

«Diversi attacchi» contro prigioni francesi «sono stati sventati» questa notte, secondo quanto annunciato su X dal ministro della Giustizia, Gérald Darmanin dopo una nuova notte di tensione attorno a grandi penitenziari del paese e al personale carcerario.

Keystone-SDA SDA

Darmanin ha espresso «un grande ringraziamento per la mobilitazione e la vigilanza degli agenti penitenziari e delle forze dell'ordine. Con la loro presenza – ha scritto il ministro – diversi attacchi sono stati sventati, come nell'Isère, dove in piena notte alcuni individui sono stati fermati nei pressi di un istituto penitenziario con delle taniche di benzina».

L'episodio, con il fermo di 3 persone che avevano una tanica di benzina nel bagagliaio dell'auto, è stato confermato dalla gendarmeria.

Nel nord, in Calvados, diverse auto sono state incendiate verso le 3 del mattino nel parcheggio del servizio penitenziario di reinserimento di Caen. Cinque veicoli dell'amministrazione carceraria sono andati distrutti. Altri assalti si sono registrati nell'Oise, vicino a Parigi, con la solita «firma» del gruppo DDPF (diritti dei prigionieri francesi).

Altrove, sono stati segnalati sorvoli di droni attorno ad edifici carcerari. Sugli episodi – che hanno cominciato ad essere registrati la settimana scorsa – continua ad indagare la procura antiterrorismo.