La corte criminale di Parigi ha deciso oggi di processare in contumacia l'accademico specializzato in studi islamici, Tariq Ramadan, accusato di abusi sessuali ma assente dall'apertura del processo lunedì scorso e ricoverato a Ginevra.

L'islamologo ginevrino Tariq Ramadan (foto d'archivio) sda

Keystone-SDA SDA

I giudici hanno inoltre spiccato un mandato d'arresto internazionale a suo carico.

Il processo a Ramadan si era aperto quattro giorni fa in assenza del principale imputato, ricoverato da sabato a Ginevra per l'aggravarsi di una sclerosi a placche, secondo quanto sostenuto nei giorni scorsi dai suoi legali.

Oggi, la perizia medica commissionata dai giudici parigini ha però confermato che Ramadan sarebbe nelle condizioni di potersi recare in tribunale.

All'annuncio della contumacia, gli avvocati della difesa hanno abbandonato il tribunale.

Ramadan, 63 anni, è accusato di aver stuprato tre donne in Francia tra il 2009 e il 2016. Accusa che il diretto interessato ha sempre respinto con fermezza.