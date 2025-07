Per il momento il famoso monumento può essere ammirato solo da lontano... Keystone

Nella capitale francese è scattata l'allerta rossa per le temperature elevate, che ha portato alla chiusura della Torre Eiffel almeno fino a domani. L'agenzia meteorologica francese Meteo France ha lanciato oggi l'allerta rossa per ondata di calore in 16 regioni.