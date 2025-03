La sentenza rischia di cambiare per sempre la carriera politica di Marine Le Pen. Nell'immagine, il suo arrivo stamani in tribunale. Keystone

La leader del Rassemblement National (RN) Marine Le Pen e 8 eurodeputati sono stati giudicati colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici al termine del processo sugli assistenti degli eurodeputati di RN al parlamento europeo di Strasburgo (Francia). La politica è dichiarata ineleggibile per i prossimi 5 anni. Addio corsa all'Eliseo nel 2027. Jordan Bardella: «Giustiziata la democrazia». Mosca, senza sorpresa, si dice al fianco della fondatrice dell'RN.

I nove europarlamentari, tra cui Le Pen, e i 12 assistenti parlamentari oggi dichiarati colpevoli al tribunale di Parigi hanno firmato «contratti fittizi», nel quadro di un vero e proprio «sistema» di appropriazione indebita all'interno del Rassemblement National, ha dichiarato la presidente del tribunale, Bénédicte de Perthuis, nel giorno delle sentenza a Parigi.

«È stato accertato che tutte queste persone lavoravano in realtà per il partito, che il loro deputato (di riferimento) non aveva affidato loro alcun compito» e che «passavano da un deputato all'altro», ha precisato la magistrata, aggiungendo che «non si trattava di mutualizzare il lavoro degli assistenti quanto piuttosto di mutualizzare le risorse dei deputati».

«Che le cose siano chiare: nessuno viene processato per aver fatto della politica, non è il tema. La questione è sapere se i contratti sono stati eseguiti o meno», ha sottolineato de Perthuis.

Condanna a 4 anni di carcere

Marine Le Pen è stata condanna a quattro anni, di cui due senza condizionale con possibilità di braccialetto elettronico.

La capofila del Rassemblement National viene inoltre dichiarata ineleggibile per cinque anni.

La condanna a quattro anni, di cui due senza condizionale con possibilità di braccialetto elettronico, significa che Le Pen non dovrà comunque scontare la sua pena in carcere.

Pronunciando il verdetto in sua assenza – la capogruppo del RN aveva lasciato la sala dell'udienza poco prima, «visibilmente esasperata», secondo il quotidiano francese Le Figaro – il tribunale ha spiegato che la pena è legata al «ruolo centrale» avuto da Le Pen «nel sistema» illegale concepito dal RN per appropriarsi dei soldi del parlamento europeo.

Il tribunale ha inoltre evocato «una turbativa dell'ordine pubblico e del funzionamento democratico» dell'assemblea dell'UE.

Addio sogni d'entrare all'Eliseo nel 2027

Quanto ai cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato, vanno oltre il 2027, anno delle prossime elezioni presidenziali francesi, su cui Le Pen nutriva grandi ambizioni politiche e sui cui veniva data in «pole position» nei sondaggi del primo turno.

Il vicepresidente del RN ed ex compagno di Le Pen, Louis Aliot, è invece stato condannato a sei mesi di carcere senza condizionale e a tre anni di ineleggibilità (ma senza effetto immediato) nel processo sugli assistenti parlamentari al parlamento europeo di Strasburgo (Francia).

Bardella: «Giustiziata la democrazia»

«Oggi, non è solo Marine Le Pen che viene ingiustamente condannata. È la democrazia francese che viene giustiziata», scrive sulla rete sociale X il presidente del RN, Jordan Bardella, sulla quale aggiunge l'hashtag #JeSoutiensMarine (sostengo Marine).

Secondo l'agenzia di stampa France-Presse (Afp), Bardella ha raggiunto Le Pen presso il quartier generale del partito.

Senza sorpresa Mosca si schiera con Marine Le Pen

Condanne alla sentenza sono giunte anche da Russia e Ungheria. Per il Cremlino si tratta di una «violazione delle norme democratiche».

«Le nostre osservazioni nelle capitali europee indicano che non esitano assolutamente ad andare oltre i confini della democrazia durante il processo politico».

Così il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha commentato il processo a Marine Le Pen stando a quanto riporta l'agenzia di stampa non governativa russa Interfax, secondo cui Peskov ha dichiarato che Mosca «non vuole interferire negli affari interni della Francia e non lo ha mai fatto», ma ha dichiarato che, a suo parere, «le norme democratiche vengono violate» per quanto riguarda Marine Le Pen e le elezioni presidenziali in Romania.

Giova ricordare che il partito della Le Pen s'era fatto dare un prestito di 10 milioni di euro da una banca russa, riconducibile a Vladimir Putin, grazie al quale la formazione era iuscita a stare in piedi dal 2014.

Una truffa da quasi 3 milioni di euro

L'accusa aveva chiesto cinque anni di reclusione di cui tre con la condizionale e l'ineleggibilità con effetto immediato, senza attendere i successivi gradi di giudizio.

Il tribunale di Parigi ritiene che il caso abbia rappresentato una frode da 2,9 milioni di euro (2,76 milioni di franchi al cambio attuale) per il contribuente europeo, «facendo pagare al parlamento europeo delle persone che lavoravano in realtà per il partito» a livello nazionale e non a livello dell'UE.

Nell'udienza, aperta alle 10.20, sono stati dichiarati colpevoli di ricettazione anche i dodici ex assistenti parlamentari presenti in tribunale.

In aula Le Pen è seduta in prima fila, al fianco del suo ex compagno e vicepresidente del partito, Louis Aliot. La pronuncia delle sentenze nella sala gremita di pubblico e giornalisti è durata quasi due ore

«Faremo come sempre»

«Sarà un po' lungo», aveva avvertito la presidente della corte, poco prima di aprire l'udienza lungo le rive della Senna.

«Da parte del tribunale non c'è volontà di mantenere la suspense, ma faremo come sempre, fornendo un certo numero di spiegazioni sulle decisioni prese», ha precisato.

Il processo sugli assistenti dei deputati del RN a Strasburgo è durato due mesi in autunno e la sentenza rischia di cambiare per sempre la carriera politica della leader, figlia del fondatore del Front National Jean-Marie Le Pen, scomparso a 96 anni lo scorso gennaio.

L'atteggiamento che Marine Le Pen ha scelto in queste settimane per abbassare la tensione è quello dell'ostentazione di serenità: «Non ci penso affatto, la paura non fa superare il pericolo», ha dichiarato qualche giorno fa al quotidiano francese Le Figaro.

Questa decisione ha tenuto la classe politica francese con il fiato sospeso da quando, a fine novembre, l'accusa ha sorprendentemente chiesto per Marine Le Pen una condanna a cinque anni di ineleggibilità «con esecuzione provvisoria», cioè da applicare immediatamente, anche in caso di ricorso.