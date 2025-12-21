  1. Clienti privati
Francia Parigi dà il via libera alla costruzione della nuova portaerei che sostituirà la Charles de Gaulle

SDA

21.12.2025 - 16:21

La Charles de Gaulle è l'unica portaerei della Marina francese in servizio.
Keystone

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato di aver dato il via libera ufficiale alla sostituzione dell'ammiraglia del suo Paese, la portaerei a propulsione nucleare Charles de Gaulle.

Keystone-SDA

21.12.2025, 16:21

21.12.2025, 17:59

«In linea con le ultime due leggi di programmazione militare, e dopo un'analisi approfondita e completa, ho deciso di dotare la Francia di una nuova portaerei», ha dichiarato Macron durante una visita alle truppe francesi negli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che la decisione di procedere con il progetto è stata presa questa settimana.

