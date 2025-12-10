GiustiziaFrancia: ventina arresti per acquisto di bambole pedopornografiche
10.12.2025 - 18:48
Una ventina di persone sospettate di aver acquistato on-line bambole sessuali di connotazione pedopornografica sono state fermate in Francia nel quadro di una vasta operazione di polizia.
È quanto riferito all'agenzia France Presse da fonti vicine all'inchiesta confermando informazioni del giornale Libération.
La retata è stata realizzata nel quadro di diverse inchieste sulla vendita di prodotti illegali su piattaforme web, tra cui Shein e AliExpress. Secondo Libération, i sospetti sono tutti uomini. Cinque di loro sarebbero già noti alle forze dell'ordine per fatti di pedocriminalità.