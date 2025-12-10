  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giustizia Francia: ventina arresti per acquisto di bambole pedopornografiche

SDA

10.12.2025 - 18:48

Momenti del processo tenutosi nelle scorse settimane a Parigi contro Shein.
Momenti del processo tenutosi nelle scorse settimane a Parigi contro Shein.
Keystone

Una ventina di persone sospettate di aver acquistato on-line bambole sessuali di connotazione pedopornografica sono state fermate in Francia nel quadro di una vasta operazione di polizia.

Keystone-SDA

10.12.2025, 18:48

10.12.2025, 19:13

È quanto riferito all'agenzia France Presse da fonti vicine all'inchiesta confermando informazioni del giornale Libération.

La retata è stata realizzata nel quadro di diverse inchieste sulla vendita di prodotti illegali su piattaforme web, tra cui Shein e AliExpress. Secondo Libération, i sospetti sono tutti uomini. Cinque di loro sarebbero già noti alle forze dell'ordine per fatti di pedocriminalità.

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
Alexandra Taetz muore a soli 38 anni: aveva partecipato a «Via per sempre» di SRF
Quasi 200 bambini nati dal seme di un donatore con una mutazione cancerogena
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini
Il Napoli va sotto a Lisbona contro il Benfica di Mourinho, fischi a Torino per la Juve

Altre notizie

Medio Oriente. Gaza sotto la tempesta: rischio alluvioni per 850'000 sfollati e tensioni in aumento

Medio OrienteGaza sotto la tempesta: rischio alluvioni per 850'000 sfollati e tensioni in aumento

«Servono progressi». Ucraina, il G3 chiama Trump: il negoziato entra nella fase decisiva

«Servono progressi»Ucraina, il G3 chiama Trump: il negoziato entra nella fase decisiva

Premio ritirato dalla figlia. La Nobel venezuelana Machado non arriva a Oslo, viaggio interrotto e minacce del regime

Premio ritirato dalla figliaLa Nobel venezuelana Machado non arriva a Oslo, viaggio interrotto e minacce del regime