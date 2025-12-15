  1. Clienti privati
Francia Via libera dei lavoratori allo sciopero al Louvre

SDA

15.12.2025 - 10:54

Sciopero oggi al Louvre
Sciopero oggi al Louvre
Keystone

I lavoratori del Louvre, nel corso di un'assemblea generale organizzata stamattina, hanno approvato l'appello allo sciopero nel museo invocato dai sindacati: è quanto riferiscono fonti sindacali della Cfdt e Cgt.

Keystone-SDA

15.12.2025, 10:54

15.12.2025, 11:15

Questa mattina, le porte del museo di Parigi sono rimaste chiuse a causa dell'assemblea generale dei suoi dipendenti, chiamati ad uno sciopero a oltranza per protestare contro le condizioni di lavoro. Sciopero ora votato all'«unanimità», secondo le fonti citate dall'agenzia France Presse, davanti all'ingresso del museo, dove stamattina sostava una folla di visitatori in attesa di poter accedere all'interno, indica che ''l'apertura del museo è attualmente ritardata. Comunicheremo le modalità di un'eventuale apertura non appena possibile».

Secondo il sindacato Cfdt, l'Assemblea generale dei lavoratori del Louvre vede riunite circa «400 persone».

