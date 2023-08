Una modella indossa il tradizionale abaya. KEYSTONE

«Non si potrà più indossare l'abaya a scuola». Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Istruzione francese Gabriel Attal su TF1, affermando di voler dare «regole chiare a livello nazionale» ai presidi.

Il ministro, interrogato per diversi mesi su questo argomento controverso dopo gli incidenti legati all'uso degli abiti tradizionali tipici dei paesi arabi del Golfo che coprono tutto il corpo, ha annunciato di voler incontrare «a partire dalla prossima settimana» i funzionari scolastici per aiutarli a far rispettare questo divieto.

«La laicità è la libertà di emanciparsi attraverso la scuola», ha insistito il ministro. Appena nominato al ministero, alla fine di luglio, Attal ha giudicato che andare a scuola in abaya fosse «un gesto religioso, volto a mettere alla prova la resistenza della Repubblica nel santuario secolare che la scuola deve costituire». «Se entri in un'aula, non devi poter identificare la religione degli studenti guardandoli», ha aggiunto.

SDA