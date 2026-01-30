Freddo glaciale negli Stati Uniti, ecco il video del fiume Hudson gelato per colpa dell'arctic outbreak Immagini impressionanti mostrano il fiume Hudson parzialmente ghiacciato nello Stato americano di New York. Il Nord America è interessato da un'ondata di freddo causata dal fenomeno meteorologico dell'arctic outbreak. 30.01.2026

Redazione blue News Nicole Agostini

Le temperature negli Stati Uniti sono scese fino a -29 gradi e il fiume Hudson è parzialmente ghiacciato. Sono tutte conseguenze dell'arctic outbreak, un fenomeno meteorologico che ha colpito il Nord America dalla metà di gennaio.

