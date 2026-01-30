  1. Clienti privati
Nicole Agostini

30.1.2026

Immagini impressionanti mostrano il fiume Hudson parzialmente ghiacciato nello Stato americano di New York. Il Nord America è interessato da un'ondata di freddo causata dal fenomeno meteorologico dell'arctic outbreak.

30.01.2026

Immagini impressionanti mostrano il fiume Hudson parzialmente ghiacciato nello Stato di New York. Il Nord America è interessato da un'ondata di freddo causata dal fenomeno meteorologico dell'arctic outbreak.

Redazione blue News

30.01.2026, 19:37

Le temperature negli Stati Uniti sono scese fino a -29 gradi e il fiume Hudson è parzialmente ghiacciato. Sono tutte conseguenze dell'arctic outbreak, un fenomeno meteorologico che ha colpito il Nord America dalla metà di gennaio.

Guardate il video per scoprire di cosa si tratta.

