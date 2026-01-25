  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Brasile Fulmine sul corteo pro-Bolsonaro a Brasilia, 72 persone colpite

SDA

25.1.2026 - 21:53

Un fulmine si è abbattuto oggi nei pressi di Plaza do Cruzeiro a Brasilia, interrompendo drammaticamente una manifestazione organizzata per chiedere la liberazione dell'ex presidente Jair Bolsonaro. 

Bolsonaro, in un'immagine d'archivio.
Bolsonaro, in un'immagine d'archivio.
sda

Keystone-SDA

25.01.2026, 21:53

L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi, che hanno dovuto assistere 72 persone coinvolte nell'evento.

Secondo il Corpo dei Vigili del Fuoco, che ha dispiegato 25 veicoli sul posto, 42 manifestanti sono stati trattati in loco e risultano coscienti. Tuttavia, 30 persone sono state trasferite d'urgenza negli ospedali della capitale, tra queste, otto versano in condizioni instabili.

I testimoni hanno raccontato di un improvviso bagliore seguito da un forte boato che ha fatto cadere a terra numerosi partecipanti, alcuni con segni di scarica elettrica.

La marcia, che aveva percorso circa 240 chilometri partendo dal municipio di Paracatu, intendeva contestare le decisioni del Tribunale Supremo Federale relative ai processi per i fatti dell'8 gennaio 2023.

Le forti piogge hanno però impedito la conclusione politica dell'evento, trasformando il raduno finale in un'emergenza sanitaria.

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101
Alex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Mosca non cede sul Donbass e attacca l'Ue: «Funzionari incompetenti come Kaja Kallas»

Guerra in UcrainaMosca non cede sul Donbass e attacca l'Ue: «Funzionari incompetenti come Kaja Kallas»

Stati Uniti. Alex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli

Stati UnitiAlex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli

Fino a -30!. Le città americane nella morsa del gelo, 5 morti a New York, chiuso l'aeroporto nazionale Ronald Reagan

Fino a -30!Le città americane nella morsa del gelo, 5 morti a New York, chiuso l'aeroporto nazionale Ronald Reagan