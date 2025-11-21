  1. Clienti privati
Summit Strade chiuse e senzatetto sgomberati per il G20 a Johannesburg

SDA

21.11.2025 - 18:11

Johannesburg è pronta per il G20, che si terrà domani e domenica nella città sudafricana.
Johannesburg è pronta per il G20, che si terrà domani e domenica nella città sudafricana.
Keystone

Sui piloni dei principali cavalcavia di Johannesburg ci sono i manifesti con tutti i leader invitati al G20. Anche di quelli come il presidente americano Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin che, che non parteciperanno al summit.

Keystone-SDA

21.11.2025, 18:11

21.11.2025, 18:13

Tra quella del primo ministro indiano Narendra Modi e quello del sudcoreano Kim Min-seok c'è l'immagine della premier italiana Giorgia Meloni, sbarcata alla vigilia nella capitale finanziaria del Sudafrica così come, tra gli altri, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e quello del Consiglio Ue Antonio Costa, che nel pomeriggio ha visitato il Museo dell'apartheid.

L'arrivo delle delegazioni di capi di Stato e di governo causa la chiusura di diverse strade, con conseguente caos nel traffico della metropoli da quasi sei milioni di abitanti.

I preparativi per il vertice sono in corso da settimane, anche, come hanno raccontato alcuni media locali nei giorni scorsi, con lo sgombero di alcuni accampamenti di senzatetto, come quello intorno a Constitutional Hill.

Il summit, il primo del G20 in Africa, si svolgerà al Nasrec Expo Centre, nel distretto che durante l'apartheid era al confine tra Johannesburg e la baraccopoli di Soweto, e che oggi è considerato un simbolo della riconciliazione nazionale.

