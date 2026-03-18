Medio OrienteGabbard: «L'Iran non ha tentato di ricostruire gli impianti nucleari»
SDA
18.3.2026 - 16:19
L'Iran non ha tentato di ricostruire gli impianti di arricchimento dopo l'attacco americano del giugno 2025. Lo ha detto la direttrice dell'intelligence americana Tulsi Gabbard in un'audizione, smentendo Donald Trump e la posizione ufficiale della Casa Bianca.
Keystone-SDA
18.03.2026, 16:19
18.03.2026, 16:21
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«A seguito dell'operazione Midnight Hammer, il programma di arricchimento nucleare iraniano è stato annientato. Da allora non ci sono stati tentativi di ricostruire i loro impianti», ha spiegato Gabbard contraddicendo la motivazione di Trump per lanciare il secondo attacco all'Iran.