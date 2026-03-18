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Medio Oriente Gabbard: «L'Iran non ha tentato di ricostruire gli impianti nucleari»

SDA

18.3.2026 - 16:19

Gabbard contraddice Trump.
Gabbard contraddice Trump.
Keystone

L'Iran non ha tentato di ricostruire gli impianti di arricchimento dopo l'attacco americano del giugno 2025. Lo ha detto la direttrice dell'intelligence americana Tulsi Gabbard in un'audizione, smentendo Donald Trump e la posizione ufficiale della Casa Bianca.

Keystone-SDA

18.03.2026, 16:19

18.03.2026, 16:21

«A seguito dell'operazione Midnight Hammer, il programma di arricchimento nucleare iraniano è stato annientato. Da allora non ci sono stati tentativi di ricostruire i loro impianti», ha spiegato Gabbard contraddicendo la motivazione di Trump per lanciare il secondo attacco all'Iran.

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