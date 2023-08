I militari hanno rovesciato il presidente Bongo. Keystone

Il generale Brice Oligui Nguema presterà giuramento lunedì come «Presidente della transizione» in Gabon. Lo ha annunciato l'esercito, sottolineando che il Paese «rispetterà tutti i suoi impegni interni ed esterni» dopo il colpo di Stato.

I golpisti hanno quindi promesso «l'instaurazione graduale delle istituzioni della transizione».

Intanto, la principale piattaforma dell'opposizione ha chiesto ai militari che hanno rovesciato il presidente Ali Bongo Ondimba di completare lo spoglio delle schede per riconoscere la «vittoria» del loro candidato, Albert Ondo Ossa.

I militari hanno preso il potere ieri poche ore dopo le contestate elezioni che avevano consegnato ad Ali Bongo Ondimba il terzo mandato da capo dello Stato con il 64,27% dei voti. Secondo i dati diffusi, Ondo Ossa si era fermato al 30,77% delle preferenze.

La piattaforma Alternanza 2023 ha inoltre «invitato le forze di difesa e di sicurezza alla discussione per valutare, in un quadro patriottico e responsabile, la situazione e per trovare, tra i gabonesi, la soluzione migliore» per «permettere al Paese di uscire da questa situazione».

SDA