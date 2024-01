Il nuovo primo ministro francese Gabriel Attal Keystone

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha nominato Gabriel Attal, finora ministro dell'Educazione, nuovo primo ministro al posto di Elisabeth Borne.

È la prima mossa dell'annunciato rimpasto con il quale il presidente intende rilanciare il suo mandato.

Attal, 34 anni, ha cominciato il suo cammino in politica con il Partito socialista, poi è diventato uno dei fedelissimi di Macron ed ha ottenuto ottimi risultati, anche di popolarità, prima come portavoce del governo, poi come ministro.

Borne, 62 anni, si era dimessa ieri, lunedì, dopo un colloquio di un'ora all'Eliseo con Macron.

Attal è il più giovane primo ministro della Quinta Repubblica. Laurent Fabius, nel 1984, fu nominato a 37 anni. È anche il primo gay dichiarato, sposato con Stéphane Séjourné, eurodeputato del partito di Macron.

A 29 anni, fu nominato viceministro per la Gioventù, e anche in quel caso fu il più giovane della Quinta Repubblica.

SDA