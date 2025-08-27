  1. Clienti privati
Stati Uniti Una giudice federale: «Garcia non può essere espulso fino a ottobre»

SDA

27.8.2025 - 16:31

Kilmar Abrego Garcia si reca negli uffici di Baltimora della United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) per contestare le accusa di traffico di esseri umani.
Keystone
Keystone

La giudice federale americana Paula Xinis ha stabilito che il salvadoregno Kilmar Abrego Garcia non potrà essere espulso dagli Stati Uniti almeno fino al 6 ottobre. Lo riporta la Cnn.

Keystone-SDA

27.08.2025, 16:31

27.08.2025, 16:46

Per quella data, la giudice ha fissato un'udienza probatoria per ascoltare la testimonianza dei funzionari dell'amministrazione di Donald Trump e verificare se stiano violando i suoi diritti al giusto processo, compresa l'intenzione di deportarlo in Uganda nonostante abbia dichiarato di temere di essere perseguitato o torturato nel paese africano.

Garcia è stato arrestato lunedì a Baltimora, poco dopo essere stato scarcerato in Tennessee. L'uomo era stato espulso a marzo dal Maryland, dove vive con la sua famiglia, e rinchiuso in un carcere di El Salvador per poi essere rimpatriato per rispondere dell'accusa di traffico di esseri umani.

