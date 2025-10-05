  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente 19 palestinesi uccisi dall'alba nella Striscia, secondo Al Jazeera

SDA

5.10.2025 - 17:10

Nell'attesa che comincino i colloqui fra Hamas e Israele, a Gaza si continua a morire.
Nell'attesa che comincino i colloqui fra Hamas e Israele, a Gaza si continua a morire.
KEYSTONE

Almeno 19 palestinesi sarebbero stati uccisi negli attacchi israeliani dall'alba, tra cui 11 persone a Gaza City. Lo scrive Al Jazeera citando fonti mediche della Striscia.

Keystone-SDA

05.10.2025, 17:10

05.10.2025, 18:25

Frattanto, a poche ore dall'inizio dei colloqui indiretti a Sharm el-Sheikh tra le delegazioni di Hamas e Israele per discutere l'attuazione della prima fase del piano di Trump, l'Egitto ha iniziato a allestire il più grande campo per ospitare gli sfollati del nord della Striscia di Gaza.

A scriverlo è Al Arabiya citando fonti egiziane qualificate, secondo cui decine di bulldozer egiziani hanno iniziato a entrare nelle aree a nord di Nuseirat, vicino al campo profughi di Bureij, per allestire grandi campi e accampamenti temporanei.

L'obiettivo – scrive l'emittente saudita – è quello di «ospitare e alleviare le sofferenze degli sfollati a Gaza, stabilizzare i palestinesi sulle loro terre e impedirne lo sfollamento».

I più letti

In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
Ecco come un comune svizzero ha guadagnato un milione e mezzo in due settimane
Trump sfida il governatore dell'Illinois e invia la guardia nazionale a Chicago
Ecco chi è Tilly Norwood e perché preoccupa l'industria del cinema
Il principe William si racconta: «Quando sarò re, qualcosa cambierà»

Altre notizie

Francia. Nasce il governo Lecornu, Macron nomina 18 ministri

FranciaNasce il governo Lecornu, Macron nomina 18 ministri

Medio Oriente. Il team negoziale d'Israele parte domani per l'Egitto

Medio OrienteIl team negoziale d'Israele parte domani per l'Egitto

Stati Uniti. Trump sfida il governatore dell'Illinois e invia la guardia nazionale a Chicago

Stati UnitiTrump sfida il governatore dell'Illinois e invia la guardia nazionale a Chicago