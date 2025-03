Proseguono senza sosta gli attacchi e le uccisioni a Gaza. KEYSTONE

Il ministero della Salute nella Striscia di Gaza gestita da Hamas ha dichiarato che 921 persone sono state uccise nel territorio palestinese da quando Israele ha ripreso gli attacchi su larga scala il 18 marzo.

Secondo la dichiarazione del ministero, la cifra include 25 persone uccise nelle ultime 24 ore. Ha anche riferito che il bilancio complessivo delle vittime ha raggiunto quota 50.277 dall'inizio della guerra il 7 ottobre 2023.

Nel frattempo, secondo il sito di notizie americano Axios, che cita «due funzionari israeliani», il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe incaricato il Mossad di trovare Paesi, soprattutto in Africa, che accettino di accogliere un gran numero di palestinesi sfollati dalla Striscia di Gaza.

Secondo Axios, «Netanyahu sta anche cercando modi per trasferire un gran numero di palestinesi, potenzialmente in Paesi a migliaia di miglia di distanza», aggiungendo che «si sono già svolti colloqui con la Somalia e il Sud Sudan, due Paesi poverissimi e travagliati da conflitti nell'Africa orientale, così come altri Paesi tra cui l'Indonesia, secondo i due funzionari israeliani e un ex funzionario statunitense.