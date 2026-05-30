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Medio Oriente Oltre 900 palestinesi uccisi da inizio cessate il fuoco a Gaza

SDA

30.5.2026 - 17:31

Non c'è pace per Gaza.
Non c'è pace per Gaza.
Keystone

Il ministero della salute palestinese a Gaza afferma che il bilancio delle vittime della guerra nella Striscia è salito a 72'938, con 172'919 feriti dal 7 ottobre 2023.

Keystone-SDA

30.05.2026, 17:31

30.05.2026, 17:32

E dall'entrata in vigore del dichiarato cessate il fuoco l'11 ottobre, gli attacchi israeliani hanno ucciso 929 palestinesi e ne hanno feriti altri 2811. Lo riporta Al Jazeera.

Il ministero ha inoltre affermato che 781 corpi sono stati recuperati dallo scorso 11 ottobre, mentre le squadre di soccorso continuano a perlustrare aree precedentemente inaccessibili a causa delle continue operazioni militari e delle distruzioni.

Nel suo ultimo aggiornamento, il ministero ha dichiarato che gli ospedali di Gaza hanno ricevuto sette corpi nelle ultime 24 ore, tra cui sei persone uccise nei recenti attacchi israeliani e una persona deceduta in seguito alle ferite riportate. Altri 25 feriti sono stati trasportati in strutture mediche nello stesso periodo.

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