Un campo per sfollati palestinesi nel quartiere di Al Remal a Gaza City. KEYSTONE

La Difesa civile di Gaza ha riferito oggi che almeno 29 persone sono state uccise dalla notte scorsa nei bombardamenti israeliani sul territorio palestinese, dove Israele blocca da quasi due mesi l'ingresso di aiuti umanitari.

Keystone-SDA SDA

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che «l'obiettivo supremo» dell'esercito nella Striscia di Gaza è quello di sconfiggere Hamas.

Il 18 marzo l'esercito israeliano ha posto fine a due mesi di tregua con il movimento islamista palestinese e ha ripreso l'offensiva a Gaza iniziata il 7 ottobre 2023 in risposta al sanguinoso attacco di Hamas sul suolo israeliano.

Dalla notte, otto persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano che ha colpito una casa nel campo profughi di Khan Younès, nel sud della Striscia, ha riferito all'agenzia di stampa France-Presse (AFP) un responsabile della protezione civile, Mohammed al-Moughayer. Altre quattro persone sono morte in un bombardamento aereo nel quartiere Al-Tuffah di Gaza City (nord), ha aggiunto.

«Siamo stanchi, basta!»

Almeno altre 17 persone sono state uccise in altri attacchi in tutto il territorio, uno dei quali ha colpito una tenda per sfollati nella città di Deir el-Balah (centro), secondo la Protezione civile.

«Abbiamo trovato tutte queste case distrutte, bambini, donne e giovani dilaniati dai bombardamenti (...). Siamo stanchi, basta!», ha dichiarato un palestinese dopo il micidiale attacco a Khan Younès. «Preferiamo morire piuttosto che vivere questo tipo di vita».

Le immagini pubblicate dalla stampa mostrano palestinesi che setacciano le macerie degli edifici distrutti alla ricerca di corpi, che sono stati estratti e portati via su barelle. All'ospedale Nasser di Khan Younès, i soccorritori tirano fuori da un'ambulanza un bambino ferito che urla.

Aiuti umanitari bloccati

Nel suo ultimo bilancio, il ministero della sanità di Hamas a Gaza ha registrato almeno 2326 persone uccise dal 18 marzo, portando a 52'418 il numero totale dei morti nel territorio palestinese devastato in quasi 19 mesi di guerra.

L'attacco di Hamas del 7 ottobre ha causato la morte di 1'218 persone sul versante israeliano, per lo più civili, secondo un conteggio dell'AFP basato su dati ufficiali. Tra le 251 persone rapite quel giorno, 58 sono ancora detenute a Gaza, di cui 34 morte, secondo l'esercito israeliano.

«C'è un solo obiettivo supremo: la vittoria sui nostri nemici,»

Israele afferma di aver ripreso l'offensiva – dopo aver bloccato tutti gli aiuti umanitari a Gaza il 2 marzo – per costringere Hamas a liberare i prigionieri.

«Vogliamo riportare a casa i vivi e i morti, è una missione molto importante», ha dichiarato Netanyahu durante una cerimonia a Gerusalemme per commemorare la proclamazione dell'indipendenza di Israele nel 1948.

«Ma in tempo di guerra c'è un solo obiettivo supremo: la vittoria sui nostri nemici, e lo raggiungeremo», ha aggiunto il primo ministro, che dopo il 7 ottobre ha giurato di «annientare» Hamas.

Israele sta affrontando crescenti critiche internazionali per il blocco degli aiuti vitali alla popolazione di Gaza, che secondo l'ONU sta precipitando il territorio in una «catastrofe umanitaria».