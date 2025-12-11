Hamas ha commesso crimini di guerra e contro l'umanità durante gli attacchi nel sud di Israele il 7 ottobre 2023. Nella foto d'archivio la camera dei bambini incendiata in una casa del kibbutz di Nir Oz. Keystone

Amnesty International accusa per la prima volta Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023.

Keystone-SDA SDA

«I gruppi armati palestinesi – si legge in un rapporto di 173 pagine dell'associazione – hanno commesso violazioni della legge umanitaria internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante i loro attacchi nel sud di Israele che hanno avuto inizio il 7 ottobre 2023».

Amnesty sottolinea inoltre che Hamas «ha continuato a commettere violazioni e crimini di diritto internazionale trattenendo e maltrattando gli ostaggi e trattenendo i corpi sequestrati».

Hamas ha respinto le accuse come «bugie»: «la ripetizione nel rapporto delle menzogne e delle accuse promosse dal governo di occupazione riguardo a stupri, violenze sessuali e maltrattamenti dei prigionieri dimostra chiaramente che lo scopo di questo rapporto è l'incitamento e la distorsione dell'immagine della resistenza», ha affermato la fazione palestinese in una dichiarazione, chiedendo all'organizzazione per i diritti umani di ritirare il «rapporto errato e poco professionale».