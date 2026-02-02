  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Striscia di Gaza Aperto il valico di Rafah in entrata e in uscita

SDA

2.2.2026 - 09:10

Il passaggio al confine con l'Egitto è stato riaperto alle persone per la prima volta dopo oltre un anno. (Foto archivio)
Il passaggio al confine con l'Egitto è stato riaperto alle persone per la prima volta dopo oltre un anno. (Foto archivio)
Keystone

Il valico di Rafah a Gaza è stato aperto per la prima volta dopo oltre un anno per l'ingresso e l'uscita dei residenti: lo ha fatto sapere un funzionario della sicurezza israeliano.

Keystone-SDA

02.02.2026, 09:10

02.02.2026, 09:17

«A partire da questo momento, e in seguito all'arrivo delle squadre Eubam per conto dell'Unione Europea, il valico di Rafah è ora aperto al movimento dei residenti, sia in entrata che in uscita», ha dichiarato il funzionario, riferendosi a una missione europea di assistenza alle frontiere.

Si prevede che cinquanta persone attraverseranno il confine tra Gaza ed Egitto in entrambe le direzioni nei primi giorni di riapertura del valico di Rafah, secondo quanto riportato dai media egiziani legati allo Stato.

AlQahera News, che è collegata all'intelligence statale, ha riferito, citando una fonte anonima, che «50 persone partiranno dall'Egitto per Gaza e 50 persone arriveranno da Gaza, nei primi giorni di operatività del valico di Rafah».

Una fonte al confine ha riferito all'agenzia AFP che alcune decine di persone sono arrivate oggi sul lato egiziano in attesa di entrare a Gaza.

I più letti

Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?
Scontro tra uno scooter e un'auto a Castione, un uomo rischia la vita
Vince 2 milioni alla lotteria, poi costruisce un impero della droga: 80enne condannato
Ecco alcuni cambiamenti normativi entrati in vigore a febbraio in Svizzera
Ecco i look più appariscenti e originali esibiti ai Grammy

Altre notizie

Dispiegamento di forze mai visto. In Messico 1'190 militari sono alla ricerca dei 10 minatori rapiti

Dispiegamento di forze mai vistoIn Messico 1'190 militari sono alla ricerca dei 10 minatori rapiti

Maltempo. Allerta meteo in Portogallo, rischio di esondazione dei fiumi principali

MaltempoAllerta meteo in Portogallo, rischio di esondazione dei fiumi principali

Elezioni. Laura Fernández è la nuova presidente del Costa Rica

ElezioniLaura Fernández è la nuova presidente del Costa Rica