Attivisti con giubbotti di salvataggio arancioni siedono a bordo di una nave della flottiglia Sumud diretta a Gaza mentre i soldati della marina israeliana la conducono nel porto di Ashdod. Keystone

Diciannove attivisti elvetici - tra cui almeno due ticinesi - fermati da Israele mentre si avvicinavano a Gaza sono detenuti nel Negev, l'ambasciata Svizzera prepara visita e rimpatrio. Il Partito socialista condanna l'arresto chiedendo sanzioni contro Tel Aviv.

Keystone-SDA SDA

I 19 attivisti svizzeri - tra cui almeno due ticinesi - fermati da Israele mentre si stavano avvicinando a Gaza sulle barche della Global Sumud Flotilla sono stati portati nella prigione nel deserto del Negev, in Israele. Stanno tutti bene, ha indicato oggi all'agenzia Keystone-ATS Hicham El Ghaoui, presidente della delegazione elvetica della flottiglia.

Gli avvocati dell'organizzazione hanno potuto incontrarli. Gli interrogatori degli attivisti, condotti dalle autorità israeliane, sono durati circa una quindicina di ore, secondo quanto riferito da El Ghaoui. Due ministri israeliani si sono recati sul posto per farsi un'idea della situazione.

Alcuni dei militanti hanno iniziato uno sciopero della fame, altri hanno firmato un documento in cui riconoscono di essere entrati illegalmente in territorio israeliano. Ciò comporta la loro espulsione immediata.

L'ambasciata Svizzera prepara visita e rimpatrio

In un comunicato, gli organizzatori della flottiglia hanno precisato questa sera che i partecipanti arrestati non hanno potuto incontrare il personale consolare svizzero né esercitare il loro diritto di contattare il loro consolato.

Nella nota, si afferma che il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha indicato che l'ambasciata svizzera, in coordinamento con altre rappresentanze consolari, sta preparando una visita ufficiale e considera il rimpatrio dei cittadini elvetici una priorità.

La legge israeliana permette di tenere gli attivisti in detenzione preventiva per tre giorni. Una volta espulsi da Israele saranno messi a bordo di aerei diretti verso gli scali di Londra e Madrid.

Il DFAE ha indicato stamane su X di essere stato informato che l'operazione di abbordaggio da parte di Israele della Global Sumud Flotilla è terminata. I servizi di Ignazio Cassis restano in contatto con le autorità israeliane al fine di garantire la protezione consolare dei cittadini elvetici interessati.

La condanna del PS

Nel frattempo, durante una riunione straordinaria, il Consiglio del Partito socialista (PS) ha condannato oggi «l'ultima eclatante violazione del diritto da parte del governo israeliano».

«La flotta voleva fare ciò che la Svizzera ufficiale non ha il coraggio di fare. Ci aspettiamo ora che Ignazio Cassis sanzioni finalmente Benjamin Netanyahu e il suo governo, ma anche che riconosca lo Stato palestinese per consentire una soluzione a due Stati», ha dichiarato Florian Schweri, co-direttore del consiglio del partito, citato in una nota diffusa in serata.