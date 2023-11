Antony Blinken non vuole che Gaza venga occupata da Israele. Keystone

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato di aver detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che «non può esserci una rioccupazione di Gaza da parte» dello Stato ebraico.

Ha però ammesso che «potrebbe essere necessario un periodo transitorio in cui venga garantita la sicurezza» nella Striscia. Lo riportano i media Usa.

Parlando alla Abc, Blinken ha affermato che «quando si tratta del futuro di Gaza, a nostro giudizio deve essere sotto il governo palestinese e deve esserci anche sicurezza. È imperativo, se vogliamo che ci sia pace e sicurezza durature, andare effettivamente avanti per garantire che i palestinesi abbiano diritti politici, la capacità di governarsi da soli e di prendere decisioni per il proprio futuro nel proprio Stato», ha aggiunto il capo della diplomazia Usa.

Il capo della diplomazia americana ha poi chiesto a Israele di adottare misure «urgenti» per porre fine alla violenza dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania.

Blinken, che si trova a San Francisco per un vertice Asia-Pacifico, ha lanciato questo appello in una conversazione telefonica con Benny Gantz, un leader dell'opposizione israeliana che si è unito al gabinetto di guerra del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Blinken «ha sottolineato l'urgente necessità di adottare misure concrete per disinnescare le tensioni in Cisgiordania, anche affrontando i crescenti livelli di violenza da parte dei coloni estremisti», ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Matthew Miller. Blinken ha anche parlato con Gantz degli sforzi diplomatici per liberare gli ostaggi di Hamas.

SDA