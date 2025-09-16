PoliticaLa Commissione d'inchiesta dell'ONU: «A Gaza è genocidio»
SDA
16.9.2025 - 09:21
Investigatori delle Nazioni Unite hanno dichiarato di aver stabilito che Israele ha commesso un «genocidio» a Gaza dall'ottobre 2023, con «l'intento di distruggere i palestinesi» presenti nel territorio.
Keystone-SDA
16.09.2025, 09:21
16.09.2025, 10:02
SDA
«Siamo giunti alla conclusione che a Gaza si sta verificando un genocidio e che la responsabilità ricade sullo Stato di Israele», ha dichiarato Navi Pillay, capo della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati.