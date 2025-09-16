  1. Clienti privati
Politica La Commissione d'inchiesta dell'ONU: «A Gaza è genocidio»

SDA

16.9.2025 - 09:21

Secondo la Commissione d'inchiesta Israele ha commesso un "genocidio" a Gaza con "l'intento di distruggere i palestinesi".
Secondo la Commissione d'inchiesta Israele ha commesso un "genocidio" a Gaza con "l'intento di distruggere i palestinesi".
Keystone

Investigatori delle Nazioni Unite hanno dichiarato di aver stabilito che Israele ha commesso un «genocidio» a Gaza dall'ottobre 2023, con «l'intento di distruggere i palestinesi» presenti nel territorio.

Keystone-SDA

16.09.2025, 09:21

16.09.2025, 10:02

«Siamo giunti alla conclusione che a Gaza si sta verificando un genocidio e che la responsabilità ricade sullo Stato di Israele», ha dichiarato Navi Pillay, capo della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati.

