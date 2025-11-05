  1. Clienti privati
Medio Oriente Consegnato il corpo di un altro ostaggio deceduto

SDA

5.11.2025 - 22:06

Il CICR ha ritirato la bara di un ostaggio deceduto e l'ha consegnata all'IDF e allo Shin Bet nella Striscia di Gaza. (foto d'archivio)
Il CICR ha ritirato la bara di un ostaggio deceduto e l'ha consegnata all'IDF e allo Shin Bet nella Striscia di Gaza. (foto d'archivio)
Keystone

Israele ha ricevuto mercoledì tramite il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) la bara di un ostaggio consegnata all'esercito e allo Shin Bet (servizi segreti interni) nella Striscia di Gaza. Lo conferma l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu.

Keystone-SDA

05.11.2025, 22:06

05.11.2025, 22:16

Il corpo sarà ora trasferito in Israele e al Centro nazionale di medicina legale. L'identità verrà resa nota alle famiglie dopo l'identificazione ufficiale delle spoglie.

Nel pomeriggio le brigate Ezzedine al-Qassam, il braccio armato di Hamas, avevano annunciato che «consegneranno il corpo di un prigioniero israeliano trovato nel quartiere di Shujaiya, a est di Gaza City, alle 21:00 ora di Gaza» (le 20:00 in Svizzera).

Dei 28 ostaggi deceduti che Hamas ha accettato di consegnare a Israele in base all'accordo, ne sono stati finora restituiti 22.

