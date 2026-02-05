  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente La Global Sumud Flotilla annuncia: «Salperemo di nuovo per Gaza il 29 marzo»

SDA

5.2.2026 - 20:19

Un'imbarcazione della Global Sumud Flotilla parte dal porto di Tunisi il 13 settembre 2025.
Un'imbarcazione della Global Sumud Flotilla parte dal porto di Tunisi il 13 settembre 2025.
KEYSTONE

La Global Sumud flotilla salperà nuovamente per Gaza il 29 marzo e gli organizzatori si attendono una più ampia partecipazione della sua prima missione, conclusa ad ottobre quando le forze navali israeliane abbordarono e sequestrato le oltre 40 imbarcazioni che facevano parte della flottiglia di aiuti umanitari. Lo riferisce l'agenzia di stampa turca Anadolu.

Keystone-SDA

05.02.2026, 20:19

La partenza avverrà da Barcellona, seguita da Tunisia, Italia e altri porti del Mediterraneo, ha dichiarato l'attivista Sumeyra Akdeniz Ordu in una conferenza stampa trasmessa in diretta streaming da Johannesburg, in Sudafrica.

Gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di oltre 3'000 persone da più di 100 paesi, che salperanno su più di 100 imbarcazioni.

«Questa volta salperemo con migliaia di partecipanti, tra cui oltre mille medici, infermieri, operatori sanitari (...) Avremo con noi professionisti del settore sanitario. Avremo con noi eco-costruttori. Avremo con noi investigatori per crimini di guerra, il che rappresenta la differenza rispetto alla missione precedente», ha aggiunto.

Parallelamente alla missione marittima verrà realizzato «un nuovo grande movimento riguardante la terra, il nuovo convoglio terrestre Sumud».

I più letti

L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Il pattinatore spagnolo non potrà portare i Minion sul ghiaccio di Milano: «Sono estremamente deluso»
Luca Cereda ritrova una panchina, ecco che squadra allenerà
Crans-Montana: chiuso immediatamente un albergo a 5 stelle non conforme alle norme anti-incendio
Problemi di pagamento con Spotify? Non cadete in questa trappola

Altre notizie

New Start. Trattato sugli arsenali nucleari: «USA e Russia vicini a un accordo», ma Washington vuole anche Pechino al tavolo

New StartTrattato sugli arsenali nucleari: «USA e Russia vicini a un accordo», ma Washington vuole anche Pechino al tavolo

Medio Oriente. Prove di dialogo tra Iran e USA, un piano in 5 punti: uranio e trasferimento di armi i punti caldi

Medio OrienteProve di dialogo tra Iran e USA, un piano in 5 punti: uranio e trasferimento di armi i punti caldi

Guerra in Ucraina. A Abu Dhabi Russia e USA dialogano, ma per Zelensky sono incontri «non facili», l'Ue pensa ad un inviato speciale

Guerra in UcrainaA Abu Dhabi Russia e USA dialogano, ma per Zelensky sono incontri «non facili», l'Ue pensa ad un inviato speciale