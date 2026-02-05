  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Politica La Global Sumud Flotilla:  «Salperemo di nuovo per Gaza il 29 marzo»

SDA

5.2.2026 - 21:51

Gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di oltre 3'000 persone da più di 100 paesi, che salperanno su più di 100 imbarcazioni.
Gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di oltre 3'000 persone da più di 100 paesi, che salperanno su più di 100 imbarcazioni.
Keystone

La Global Sumud flotilla salperà nuovamente per Gaza il 29 marzo e gli organizzatori si attendono una più ampia partecipazione della sua prima missione.

Keystone-SDA

05.02.2026, 21:51

06.02.2026, 11:39

Quest'ultima si era conclusa ad ottobre quando le forze navali israeliane abbordarono e sequestrato le oltre 40 imbarcazioni che facevano parte della flottiglia di aiuti umanitari.

La partenza avverrà da Barcellona, seguita da Tunisia, Italia e altri porti del Mediterraneo, ha dichiarato l'attivista Sümeyra Akdeniz Ordu in una conferenza stampa trasmessa in diretta streaming da Johannesburg, in Sudafrica, citata dall'agenzia di stampa turca Anadolu.

Gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di oltre 3'000 persone da più di 100 paesi, che salperanno su più di 100 imbarcazioni.

«Questa volta salperemo con migliaia di partecipanti, tra cui oltre mille medici, infermieri, operatori sanitari (...) Avremo con noi professionisti del settore sanitario. Avremo con noi eco-costruttori. Avremo con noi investigatori per crimini di guerra, il che rappresenta la differenza rispetto alla missione precedente», ha aggiunto.

Parallelamente alla missione marittima verrà realizzato «un nuovo grande movimento riguardante la terra, il nuovo convoglio terrestre Sumud».

I più letti

Ecco quanto Trump ha guadagnato grazie ai dazi imposti alla Svizzera e chi ne paga il prezzo
Ecco i consigli di Alberto Tomba per affrontare la temibile Stelvio e il suo grande rimpianto
Il pattinatore spagnolo non potrà portare i Minion sul ghiaccio di Milano: «Sono estremamente deluso»
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Zurigo: cane morde un fornitore, la proprietaria deve pagare decine di migliaia di franchi

Altre notizie

Pericoli naturali. GR: Brienz, possibile viverci a lungo termine

Pericoli naturaliGR: Brienz, possibile viverci a lungo termine

Spionaggio. Intercettazioni russe su una dozzina di satelliti europei, FT

SpionaggioIntercettazioni russe su una dozzina di satelliti europei, FT

Francia. Macron chiede uno strumento «anticoercizione» dell'UE se Trump implementerà i nuovi dazi

FranciaMacron chiede uno strumento «anticoercizione» dell'UE se Trump implementerà i nuovi dazi