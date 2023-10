Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres Keystone

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si è detto «sconvolto» dall'uccisione di centinaia di civili palestinesi in un attacco a un ospedale di Gaza.

«Condanno l'attacco. Il mio cuore è con le famiglie delle vittime. Gli ospedali e il personale medico sono protetti dal diritto internazionale», ha detto il capo delle Nazioni Unite.

Guterres, ha chiesto «un immediato cessate il fuoco per scopi umanitari» nel mezzo del conflitto tra Hamas e Israele che sta «colpendo civili con pesanti conseguenze», come dimostra «l'attacco all'ospedale». Il segretario generale dell'Onu ha lanciato il suo appello intervenendo a Pechino all'apertura del terzo forum della Belt and Road Inititative (Bri).

Guterres ha invitato Israele a «consentire immediatamente l'accesso illimitato agli aiuti umanitari per rispondere ai bisogni più elementari della popolazione di Gaza, la stragrande maggioranza dei quali sono donne e bambini».

«Chiedo un cessate il fuoco umanitario immediato per fornire tempo e spazio sufficienti per contribuire a realizzare i miei due appelli e per alleviare l'epica sofferenza umana a cui stiamo assistendo», ha affermato il segretario generale dell'Onu sottolineando che «troppe vite umane e il destino dell'intera regione sono in gioco».

Gli attacchi di Hamas contro Israele non giustificano la «punizione collettiva del popolo palestinese», ha detto segretario generale dell'Onu. «Non è possibile infliggere tali punizioni alla popolazione», ha aggiunto Guterres.

