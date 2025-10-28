  1. Clienti privati
Medio Oriente Hamas: «Oggi consegneremo il corpo di un altro ostaggio»

SDA

28.10.2025 - 15:52

La riunione di emergenza convocata dal premier dello Stato ebraico Benyamin Netanyahu sulla risposta da dare ad Hamas per la violazione dell'accordo sugli ostaggi israeliani "si è conclusa senza alcuna decisione". (Immagine d'archivio del 22 ottobre)
La riunione di emergenza convocata dal premier dello Stato ebraico Benyamin Netanyahu sulla risposta da dare ad Hamas per la violazione dell'accordo sugli ostaggi israeliani "si è conclusa senza alcuna decisione". (Immagine d'archivio del 22 ottobre)
Keystone

Il movimento islamista palestinese Hamas ha annunciato che oggi, alle 19.00 ora svizzera, consegnerà il corpo di un altro ostaggio israeliano.

Keystone-SDA

28.10.2025, 15:52

28.10.2025, 16:00

Le Brigate Ezzedine al-Qassam, il braccio armato di Hamas, «consegneranno il corpo di un prigioniero israeliano recentemente trovato in uno dei tunnel della Striscia di Gaza alle 20.00 ora di Gaza», ha indicato il gruppo sul suo canale Telegram.

Sarebbe il sedicesimo corpo restituito rispetto ai 28 richiesti da Israele nell'ambito nell'accordo di cessate il fuoco, perché i resti consegnati ieri, fatti passare per la sedicesima salma, appartengono al corpo di una persona che era stata riportata nel paese per la sepoltura alla fine del 2023.

Intanto, la riunione di emergenza convocata dal premier dello Stato ebraico Benyamin Netanyahu sulla risposta da dare ad Hamas per la violazione dell'accordo sugli ostaggi israeliani «si è conclusa senza alcuna decisione in questa fase». Lo ha detto un alto funzionario israeliano al sito statunitense di notizie politiche Axios.

L'esercito dello Stato ebraico «ha presentato un pacchetto di possibili risposte, tra cui la ripresa degli attacchi a Gaza. Netanyahu ha concluso l'incontro osservando che sarebbe stato necessario un coordinamento con gli Stati Uniti per determinare quali misure adottare», ha aggiunto la fonte.

