Medio OrienteHamas ha consegnato alla Croce Rossa i primi 7 ostaggi israeliani
SDA
13.10.2025 - 07:18
Il movimento islamista palestinese Hamas rilascia gli ostaggi israeliani. Sette di loro sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. Stanno bene e stanno in piedi autonomamente, confermano fonti israeliane e arabe.
Keystone-SDA
13.10.2025, 07:18
13.10.2025, 08:01
SDA
«Dichiariamo il nostro impegno nei confronti dell'accordo raggiunto e dei relativi calendari, a condizione che Israele li rispetti», afferma Hamas in una nota subito dopo il rilascio dei primi sette ostaggi israeliani.
«Questa è una mattina di grande speranza e grande preghiera. Una mattina in cui ci aspettiamo e desideriamo vedere tutti a casa, fino all'ultimo», ha dichiarato il presidente di Israele Isaac Herzog.