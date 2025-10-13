  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Hamas ha consegnato alla Croce Rossa i primi 7 ostaggi israeliani

SDA

13.10.2025 - 07:18

"Questa è una mattina di grande speranza e grande preghiera. Una mattina in cui ci aspettiamo e desideriamo vedere tutti a casa, fino all'ultimo", ha dichiarato il presidente di Israele Isaac Herzog. (Immagine d'archivio del 10 settembre scorso)
"Questa è una mattina di grande speranza e grande preghiera. Una mattina in cui ci aspettiamo e desideriamo vedere tutti a casa, fino all'ultimo", ha dichiarato il presidente di Israele Isaac Herzog. (Immagine d'archivio del 10 settembre scorso)
Keystone

Il movimento islamista palestinese Hamas rilascia gli ostaggi israeliani. Sette di loro sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. Stanno bene e stanno in piedi autonomamente, confermano fonti israeliane e arabe.

Keystone-SDA

13.10.2025, 07:18

13.10.2025, 08:01

«Dichiariamo il nostro impegno nei confronti dell'accordo raggiunto e dei relativi calendari, a condizione che Israele li rispetti», afferma Hamas in una nota subito dopo il rilascio dei primi sette ostaggi israeliani.

«Questa è una mattina di grande speranza e grande preghiera. Una mattina in cui ci aspettiamo e desideriamo vedere tutti a casa, fino all'ultimo», ha dichiarato il presidente di Israele Isaac Herzog.

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Ecco che è il «presidente ombra degli Stati Uniti»
È morto a 67 anni Cesare Paciotti, il leggendario stilista delle calzature
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
La figlia di Vittorio Sgarbi: «Non voglio che qualcuno si approfitti di lui»

Medio Oriente

Medio Oriente. Sugli edifici di Gerusalemme compaionop le scritte «Thank you Trump»

Medio OrienteSugli edifici di Gerusalemme compaionop le scritte «Thank you Trump»

Medio Oriente. I bulldozer scavano, i primi mercati riaprono: Gaza prova a ripartire, tra fame e distruzione

Medio OrienteI bulldozer scavano, i primi mercati riaprono: Gaza prova a ripartire, tra fame e distruzione

Medio Oriente. Sicurezza e disarmo di Hamas, ecco i nodi della fase due della tregua

Medio OrienteSicurezza e disarmo di Hamas, ecco i nodi della fase due della tregua

Altre notizie

Medio Oriente. Ecco i 7 ostaggi israeliani rilasciati oggi da Hamas e gli altri 13 che restano in attesa

Medio OrienteEcco i 7 ostaggi israeliani rilasciati oggi da Hamas e gli altri 13 che restano in attesa

Il premier risponde presente. In Francia è nato il Governo Lecornu 2.0, il premier: «È un Esecutivo di scopo»

Il premier risponde presenteIn Francia è nato il Governo Lecornu 2.0, il premier: «È un Esecutivo di scopo»

Dietro un mega-accordo. Ecco che è il «presidente ombra degli Stati Uniti»

Dietro un mega-accordoEcco che è il «presidente ombra degli Stati Uniti»