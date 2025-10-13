"Questa è una mattina di grande speranza e grande preghiera. Una mattina in cui ci aspettiamo e desideriamo vedere tutti a casa, fino all'ultimo", ha dichiarato il presidente di Israele Isaac Herzog. (Immagine d'archivio del 10 settembre scorso) Keystone

Il movimento islamista palestinese Hamas rilascia gli ostaggi israeliani. Sette di loro sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. Stanno bene e stanno in piedi autonomamente, confermano fonti israeliane e arabe.

Keystone-SDA SDA

«Dichiariamo il nostro impegno nei confronti dell'accordo raggiunto e dei relativi calendari, a condizione che Israele li rispetti», afferma Hamas in una nota subito dopo il rilascio dei primi sette ostaggi israeliani.

«Questa è una mattina di grande speranza e grande preghiera. Una mattina in cui ci aspettiamo e desideriamo vedere tutti a casa, fino all'ultimo», ha dichiarato il presidente di Israele Isaac Herzog.