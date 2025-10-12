  1. Clienti privati
Medio Oriente Lunedì mattina Hamas rilascerà 48 ostaggi israeliani

SDA

12.10.2025 - 09:15

Continua il ritorno dei civili palestinesi alla città di Gaza City distrutta da due anni di bombardamenti. (Immagine d'archivio di ieri)
Keystone
Keystone

Il rilascio dei 48 ostaggi detenuti dai militanti palestinesi a Gaza inizierà domani mattina, ha detto un funzionario del movimento islamista Hamas in un'intervista all'agenzia di stampa France-Presse (Afp).

Keystone-SDA

12.10.2025, 09:15

12.10.2025, 09:20

«In base all'accordo firmato, lo scambio di prigionieri inizierà lunedì mattina come concordato e non ci sono nuovi sviluppi al riguardo», ha dichiarato l'alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan.

Intanto in queste ore bulldozer e scavatrici hanno iniziato a rimuovere le macerie a Gaza City, mentre continua il ritorno dei civili palestinesi alla città distrutta da due anni di bombardamenti, scrive la rete televisiva satellitare qatariota Al Jazeera, che mostra le macchine in azione in un video.

L'emittente, citando proprie fonti giornalistiche sul posto, indica anche che camion di aiuti umanitari sono entrati questa mattina nella Striscia di Gaza attraverso i valichi di Karem Shalom (Karem Abu Salem nella trascrizione dall'arabo) e Nitzana e sono in fila per l'ispezione.

