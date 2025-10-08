  1. Clienti privati
Medio Oriente Hamas: «Ci siamo scambiati le liste dei prigionieri da rilasciare, c'è ottimismo»

SDA

8.10.2025 - 10:52

L'ottimismo sembra prevalere tra i partecipanti ai colloqui indiretti tra Hamas e Israele in corso al centro conferenze di Sharm el-Sheikh.
Keystone
Keystone

Israele e Hamas si sono scambiati «liste di prigionieri da rilasciare», ha dichiarato all'AFP un leader del gruppo palestinese. «L'ottimismo prevale tra tutte le parti» nei colloqui su Gaza in corso a Sharm el-Sheikh, in Egitto.

Keystone-SDA

08.10.2025, 10:52

08.10.2025, 10:56

Secondo un articolo pubblicato dal «Wall Street Journal» e ripreso dal «Times of Israel», Hamas chiede che i corpi dei suoi leader assassinati Yahya e Muhammad Sinwar siano tra quelli rilasciati da Israele, insieme a quelli dei condannati per terrorismo e dei detenuti ancora in vita, in cambio dei 48 ostaggi detenuti dai gruppi terroristici a Gaza. La richiesta era già stata avanzata in precedenza, ma Israele l'aveva respinta, osserva il quotidiano israeliano.

Da parte sua al-Jazeera riporta che Taher al-Nunu, che fa parte della delegazione di Hamas a Sharm el-Sheikh, in una dichiarazione pubblicata dal gruppo ha affermato che i mediatori stanno «facendo grandi sforzi per rimuovere qualsiasi ostacolo all'attuazione del cessate il fuoco e che uno spirito di ottimismo prevale tra tutti».

«I negoziati si sono concentrati sui meccanismi per attuare la fine della guerra, il ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza e lo scambio di prigionieri», ha affermato al-Nunu. «Le liste dei prigionieri da rilasciare sono state scambiate oggi secondo i criteri e i numeri concordati. I negoziati indiretti continuano oggi con la partecipazione di tutte le parti e dei mediatori», ha aggiunto.

