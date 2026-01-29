  1. Clienti privati
Medio Oriente Stando all'esercito israeliano i morti a Gaza sono 70'000

SDA

29.1.2026 - 17:40

Gaza distrutta dalle bombe di Israele.
Gaza distrutta dalle bombe di Israele.
Keystone

Alcuni media israeliani riferiscono che secondo l'esercito il numero di persone uccise nella Striscia di Gaza durante la guerra è di circa 70'000, come ha affermato il ministero della Salute di Hamas.

Keystone-SDA

29.01.2026, 17:40

29.01.2026, 18:06

Un alto funzionario della sicurezza ha precisato che la ripartizione effettiva del bilancio delle vittime è ancora in fase di revisione: non si sa esattamente quanti dei morti siano membri di gruppi terroristici e quante persone siano morte direttamente nei raid.

Prima del cessate il fuoco entrato in vigore nell'ottobre 2025, l'Idf aveva dichiarato di aver ucciso almeno 22'000 combattenti, oltre ad altri 1600 terroristi all'interno di Israele durante l'attacco del 7 ottobre.

Secondo Hamas, dal 7 ottobre 2023 sono state uccise a Gaza complessivamente 71'667 persone e sostiene che almeno 440 palestinesi sono morti di malnutrizione e fame durante la guerra.

Israele nega questa ricostruzione e sostiene che queste statistiche sono manipolate da Hamas per includere individui con gravi problemi di salute pregressi.

