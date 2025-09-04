  1. Clienti privati
Medio Oriente L'Esercito israeliano: «Controlliamo il 40% di Gaza City»

SDA

4.9.2025 - 19:22

Il 40% di Gaza City è ormai nelle mani dell'esercito israeliano. (foto d'archivio)
Il 40% di Gaza City è ormai nelle mani dell'esercito israeliano. (foto d'archivio)
Keystone

Il portavoce dell'esercito, il generale di brigata Efi Dufferin, ha dichiarato che le forze israeliane controllano il 40% del territorio di Gaza City.

Keystone-SDA

04.09.2025, 19:22

04.09.2025, 19:37

«Questa settimana abbiamo iniziato a mobilitare le forze di riserva che costituiscono un moltiplicatore di forze. Nell'ambito dell'operazione, le forze dell'IDF stanno combattendo e manovrando all'interno di Gaza City, nel quartiere di Zeitoun e alla periferia del quartiere di Sheikh Radwan», ha osservato citato da Ynet.

