Medio OrienteL'Esercito israeliano: «Controlliamo il 40% di Gaza City»
SDA
4.9.2025 - 19:22
Il portavoce dell'esercito, il generale di brigata Efi Dufferin, ha dichiarato che le forze israeliane controllano il 40% del territorio di Gaza City.
04.09.2025, 19:22
«Questa settimana abbiamo iniziato a mobilitare le forze di riserva che costituiscono un moltiplicatore di forze. Nell'ambito dell'operazione, le forze dell'IDF stanno combattendo e manovrando all'interno di Gaza City, nel quartiere di Zeitoun e alla periferia del quartiere di Sheikh Radwan», ha osservato citato da Ynet.