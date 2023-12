Tutto indica che le operazioni militari di Israele investiranno presto massicciamente la città di Khan Yunis. Keystone

Il capo del comando meridionale dell'esercito israeliano (Idf) , il maggiore generale Yaron Finkelman, ha affermato ieri che l'esercito si trova in «un'altra fase significativa dell'offensiva, in nuove aree».

«Questa offensiva continuerà e continuerà ad andare avanti. Continuerà con la pressione contro il nemico in superficie e nel sottosuolo. Continueremo ad avanzare qui e in altre aree in cui non abbiamo ancora manovrato», ha affermato parlando ai militari della 98esima divisione a Khan Yunis (Gaza), come mostra un video dell'Idf.

Intanto l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) ha reso noto, sempre ieri, che Israele ha ordinato l'evacuazione di una vasta area di Khan Yunis, la più grande città nel sud della Striscia di Gaza, dove si sono rifugiati molti palestinesi sfollati a causa del conflitto contro Hamas.

L'Idf ha ordinato «l'evacuazione immediata» di un'area «che copre circa il 20%» di Khan Yunis, rileva un rapporto pubblicato dall'Ocha. «L'entità degli sfollamenti risultanti dall'ordine di evacuazione non è chiara», viene specificato.

Secondo l'organizzazione dell'Onu, l'area ospitava più di 111'000 abitanti prima dell'inizio dell'offensiva israeliana due mesi fa e ora conta circa 141'000 palestinesi rifugiatisi in 32 campi profughi. Lunedì l'esercito israeliano aveva comunicato che stava intensificando le sue operazioni a Khan Yunis.

SDA