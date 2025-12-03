Medio OrienteIsraele: «I resti consegnati ieri non sono di un ostaggio»
SDA
3.12.2025 - 07:38
I «reperti» umani consegnati ieri da Hamas a Israele per essere analizzati non appartengono a nessuno dei due ostaggi ancora a Gaza. Lo riferisce l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu, aggiungendo che le famiglie sono state aggiornate.
Keystone-SDA
03.12.2025, 07:38
03.12.2025, 07:47
SDA
La fazione palestinese deve ancora restituire i corpi dell'israeliano Ran Gvili e del thailandese Sudthisak Rinthalak. «Gli sforzi per il loro rientro non cesseranno fino al completamento della missione, per garantire loro una degna sepoltura in patria», conclude l'ufficio del premier.