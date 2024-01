Secondo la fonte "è tutto molto complicato (...) e ci vorrà molto tempo." Keystone

Non c'è alcuna svolta nelle trattative per un accordo con Hamas sul rilascio di ostaggi in cambio di una tregua temporanea.

«Le informazioni di progressi nei negoziati e di una svolta – ha detto una fonte israeliana riferendosi con tutta probabilità a media internazionali che parlano di una tregua di 30 giorni – non sono corrette e restano ancora molte distanze».

«È tutto molto complicato e c'è un continuo inasprimento delle posizioni di Hamas. Nessuno – ha concluso – deve essere ingannato: ci vorrà molto tempo.»

Secondo tre fonti citate dalla Reuters, ripresa dai media israeliani, Israele e Hamas avrebbero concordato in via di principio che lo scambio tra ostaggi ancora a Gaza e detenuti palestinesi nelle carceri israeliani dovrebbe avvenire durante una tregua di 30 giorni, anche se l'intesa è ancora da perfezionare viste le differenze su come arrivare ad una fine della guerra nella Striscia.

SDA