  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Israele riapre il valico di Zikim per gli aiuti a Gaza

SDA

12.11.2025 - 10:58

Con la riapertura del valico di Zikim gli aiuti umanitari potranno nuovamente entrare nel nord della Striscia. (foto d'archivio del 25.06.2025)
Con la riapertura del valico di Zikim gli aiuti umanitari potranno nuovamente entrare nel nord della Striscia. (foto d'archivio del 25.06.2025)
Keystone

Da oggi sarà riaperto il valico di Zikim tra Israele e il nord di Gaza per l'ingresso di aiuti umanitari verso la Striscia. Lo annuncia il Cogat, l'organismo del Ministero della difesa israeliano incaricato degli affari civili nei Territori palestinesi.

Keystone-SDA

12.11.2025, 10:58

12.11.2025, 11:03

Gli aiuti saranno consegnati dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni internazionali dopo approfondite ispezioni di sicurezza da parte dell'Autorità per i valichi terrestri del Ministero della difesa, aggiunge la nota.

Un portavoce del Cogat ha precisato all'AFP che il valico di Zikim resterà aperto «in modo permanente», come quello di Kerem Shalom, nel sud della Striscia, dal quale è passata la maggior parte di aiuti umanitari dall'inizio della guerra.

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Ecco Laila Hasanovic, la modella danese nuova fiamma di Sinner e presente alle ATP Finals
Belen Rodriguez provoca, Stefano De Martino non la prende bene
Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William
Il Venezuela mobilita le forze armate per rispondere alle «provocazioni» di Trump

Altre notizie

Tensione internazionale. Il Venezuela mobilita le forze armate per rispondere alle «provocazioni» di Trump

Tensione internazionaleIl Venezuela mobilita le forze armate per rispondere alle «provocazioni» di Trump

Medio Oriente. Trump scrive a Herzog: «Concedi la grazia a Netanyahu»

Medio OrienteTrump scrive a Herzog: «Concedi la grazia a Netanyahu»

Settore energetico. Sospeso il ministro ucraino German Galushchenko toccato dall'indagine anticorruzione

Settore energeticoSospeso il ministro ucraino German Galushchenko toccato dall'indagine anticorruzione