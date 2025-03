I palestinesi pregano durante le prime preghiere del venerdì del mese sacro musulmano del Ramadan presso la moschea Imam Shafi'i, danneggiata dagli attacchi dell'esercito israeliano, nel quartiere Zeitoun di Gaza City. KEYSTONE

Il movimento islamista Hamas, al potere a Gaza, torna ad utilizzare l'arma della pressione psicologica per indurre Israele a non riprendere le ostilità a Gaza. La fazione palestinese ha diffuso un nuovo video con un ostaggio vivo, il soldato M. A., avvertendo che la ripresa dei raid metterebbe tutti i rapiti a rischio. L'obiettivo del movimento islamico resta quello di passare alla seconda fase dell'accordo sulla tregua, che porti ad un cessate il fuoco permanente: una delegazione è stata inviata al Cairo per portare avanti i negoziati.

Keystone-SDA SDA

M. A., strappato da Hamas dal suo tank il 7 ottobre 2023, nel video afferma di essere stato trattenuto per 511 giorni, il che indica che le immagini sarebbero state girate la scorsa settimana. Il militare, rivolgendosi alla famiglia dopo essersi identificato, lancia un appello al suo governo, ai vertici dell'esercito e agli USA perché garantiscano il suo rilascio.

La famiglia, che ha acconsentito a diffondere il video, ha denunciato «il suo grave stato psicologico» e i danni fisici provocati «da interrogatori e torture, secondo quanto hanno confermato le testimonianze di coloro che sono tornati».

Da qui l'appello al governo israeliano di Benyamin Netanyahu: «Il tempo è scaduto»; ed anche l'invito al presidente statunitense Donald Trump «affinché continui a combattere per il nostro M. A. e tutti gli altri 58 ostaggi con lo stesso incrollabile impegno».

Il presidente americano, proprio nei giorni scorsi, aveva lanciato un ultimatum ad Hamas a liberare tutti i rapiti e lasciare Gaza, altrimenti non avrebbe avuto scampo.

Hamas spinge per la seconda fase della tregua

La fazione palestinese, attraverso le parole del soldato M. A., ha invece chiesto a Israele di attuare la seconda fase dell'accordo di tregua. Perché in questa fase i negoziati non decollano e lo Stato ebraico è fermo sulle sue posizioni: il cessate il fuoco duraturo potrebbe scattare solo dopo il rilascio di tutti i restanti rapiti, la totale smilitarizzazione della Striscia e l'uscita di scena di Hamas.

Nel frattempo prosegue il lavoro dei paesi arabi per allargare il consenso sul piano per il futuro di Gaza, alternativo a quello di Trump, che prevede la ricostruzione dell'enclave sotto l'amministrazione dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), attualmente al potere in Cisgiordania, senza delineare un ruolo per Hamas.

I ministri degli esteri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica si sono riuniti a Gedda (Arabia Saudita), quindi anche i rappresentanti dei paesi musulmani più grandi come Indonesia, Turchia e Iran.

Un fronte islamico unito, è il parere di diversi analisti, rafforzerebbe le prospettive di questo progetto, nato sotto l'impulso dell'Egitto, per scongiurare lo sfollamento di massa dei palestinesi dalla Striscia, su cui punta invece la Casa Bianca.