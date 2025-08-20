Medio OrienteKatz, ministro della difesa d'Israele, approva il piano per l'occupazione di Gaza City
SDA
20.8.2025 - 08:48
Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha approvato il piano per la conquista di Gaza City da parte dell'Esercito (IDF): lo ha reso noto il suo ministero all'agenzia di stampa AFP.
Keystone-SDA
Katz «ha approvato il piano di attacco dell'esercito israeliano a Gaza City», ha dichiarato il ministero, aggiungendo che il ministro ha anche «approvato l'emissione degli ordini di richiamo dei riservisti necessari per portare a termine la missione», per circa 60'000 uomini.
Il «Times of Israel» aveva riportato ieri, citando fonti della sicurezza, che circa 60'000 riservisti israeliani sarebbero stati richiamati a partire da oggi in vista della nuova offensiva dell'esercito (IDF) a Gaza City, previa approvazione da parte di Katz.