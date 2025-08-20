  1. Clienti privati
Medio Oriente Katz, ministro della difesa d'Israele, approva il piano per l'occupazione di Gaza City

SDA

20.8.2025 - 08:48

Via libera del ministro della difesa israeliano Israel Katz all'occupazione di Gaza City. (foto d'archivio)
Via libera del ministro della difesa israeliano Israel Katz all'occupazione di Gaza City. (foto d'archivio)
Keystone

Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha approvato il piano per la conquista di Gaza City da parte dell'Esercito (IDF): lo ha reso noto il suo ministero all'agenzia di stampa AFP.

Keystone-SDA

20.08.2025, 08:48

20.08.2025, 08:55

Katz «ha approvato il piano di attacco dell'esercito israeliano a Gaza City», ha dichiarato il ministero, aggiungendo che il ministro ha anche «approvato l'emissione degli ordini di richiamo dei riservisti necessari per portare a termine la missione», per circa 60'000 uomini.

Il «Times of Israel» aveva riportato ieri, citando fonti della sicurezza, che circa 60'000 riservisti israeliani sarebbero stati richiamati a partire da oggi in vista della nuova offensiva dell'esercito (IDF) a Gaza City, previa approvazione da parte di Katz.

